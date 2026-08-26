快訊

報復川普！加拿大對逾700種美國商品徵收15%至50%關稅

聽新聞
0:00 / 0:00

張善政：桃園社宅成本難回收仍要蓋 黃世杰陣營批畫大餅

聯合報／ 記者鄭國樑陳俊智／桃園報導
桃園市長張善政（前排中靠左）昨天參加平鎮區市政說明會，說明地方建設進度與福利政策等計畫。記者鄭國樑／攝影
桃園市長張善政（前排中靠左）昨天參加平鎮區市政說明會，說明地方建設進度與福利政策等計畫。記者鄭國樑／攝影

桃園市政府力拚二○三○年前完工一萬戶社會住宅，市長張善政昨出席平鎮區市政說明會，反駁審計處示警社宅政策加重財政負擔，認為此屬社福一環，市府首創的可負擔住宅也能減輕社宅成本。民進黨市長參選人黃世杰陣營則指張善政畫大餅，任內啟動並完工社宅仍掛零。

張善政近月安排到十三區進行市政說明會，昨天平鎮場說明平鎮高中南側開發、捷運橘線與台鐵平鎮臨時車站等地方重要建設進度。針對民眾關切的住宅政策，他說，桃園市興建社會住宅二○三○年前要達標一萬戶很挑戰，不過迄今決標、發包案已達到一萬戶，預估二○三○年前都會完工。

由於桃園市審計處從自償率降低、利息負擔重等層面，示警桃市府興建社宅會加重財政負擔，張善政在說明會上反問台下鄉親「社宅成本要回收嗎？」強調社宅是租給經濟弱勢者，租金最低僅須付市場行情三成，蓋社宅的成本難以回收，但市府還是要蓋，這也是居住正義，也是社會福利一環。

張善政說，桃市府另也首創可負擔宅政策，透過容積獎勵不花錢就能向建商取得房源，再賣給有自住需求的年輕家庭，合理售價初估是市價的六成，他對行政院通過桃園市可負擔住宅自治條例版本「寄予厚望」，希望中央盡快審議通過。市府已排定九月兩場與中央相關單位會議。

目前桃市府透過政策獎勵，預估可取得約三百戶可負擔住宅，包括航空城開發計畫的安置住宅有一○七戶。張善政期許年底前，行政院能通過自治條例，市府手頭即有三百戶可負擔宅能運用。

針對張善政推動社宅興建與可負擔宅政策，黃世杰陣營則指，張善政上任後社宅進度停滯十五個月，任內「自己啟動、自己完工」社宅戶數仍掛零，不應拿前朝完工戶數充數。至於可負擔住宅制度涉及產權、信託、融資、轉售限制等重大問題，也要向大眾清楚說明相關權利義務；黃世杰競選團隊發言人簡伊翎說，桃園的居住政策首先要加速社會住宅興建，並檢討租金分級與入住機制，同時結合中央租金補貼、包租代管等政策，降低青年與租屋家庭負擔。

張善政 社宅 居住正義 黃世杰 桃園

延伸閱讀

張善政市政說明談社宅 黃世杰陣營批：選前吹牛畫大餅

綠營黃世杰批張善政收割幼科二期開發 市府：送件不代表程序完備

打造「護國神山」重地 張善政：楊梅幼獅擴大二期審議中

新北選戰／李四川交通上菜 蘇巧慧關注勞工

相關新聞

張善政：桃園社宅成本難回收仍要蓋 黃世杰陣營批畫大餅

桃園市政府力拚二○三○年前完工一萬戶社會住宅，市長張善政昨出席平鎮區市政說明會，反駁審計處示警社宅政策加重財政負擔，認為此屬社福一環，市府首創的可負擔住宅也能減輕社宅成本。民進黨市長參選人黃世杰陣營則指張善政畫大餅，任內啟動並完工社宅仍掛零。

全國墊底 新北統籌分配款 李、蘇抱不平

財政部國庫署公布地方政府明年獲配的中央普通統籌分配稅款，以人均獲配數計算，新北因人口較多，僅二點六六萬元，在六都中敬陪末座，也是全台最低。國民黨市長參選人李四川、民進黨蘇巧慧都發出不平之鳴，直呼對新北不公平。

蔣萬安下周登記參選 沈伯洋競總先敲定

台北市長蔣萬安爭取連任，下周將赴市選會登記參選，競選辦公室最快要等下月總質詢過後設立，蔣幕僚透露，現階段還是做好市政，並持續推出各項新政。民進黨市長參選人沈伯洋的競選總部未來會在黨中央樓下，沈表示，下月會邀市民參與。

全台首座 XR智慧抽水站 可遠端遙控

又有颱風逼近，極端天氣考驗防汛應變力。新北塔寮坑二抽水站是全國首座自動化結合ＸＲ遠端系統的抽水站，採「虛按實動」模式，人員可遠端操作，能避免路程上風險，應變時間得以提前二小時以上。專家說，在缺工時代，結合ＸＲ遠端系統的自動化抽水站可降低人力負擔並提升操作效率，智慧化不等同全面取代人力，發生系統異常、通訊中斷或無法執行時，仍須有人判斷與處置。

萬里溪堰塞湖解除黃色警戒

萬里溪堰塞湖水位持續下降，林業及自然保育署花蓮分署昨指出，水位已下降四點七公尺，估計約一百萬立方公尺蓄水量流出，雖然目前趨勢趨緩，但堰塞湖仍具有一定風險。因此解除萬榮、鳳林部分村落黃色警戒，但河道範圍仍維持紅色警戒，相關橋梁及河道施工等持續管制。

宜蘭溜冰場整修延宕 金牌選手喊出走

宜蘭五結鄉溪濱公園溜冰場整修進度嚴重延宕，縣內滑輪溜冰選手將近一年無場可練，國手選拔也失利。國家代表隊教練黃郁善控訴，團隊多次建言全遭漠視，連施工前測試場地平整度的卑微要求也遭拒，選手已決定集體轉籍，不再為五結鄉出賽，其中十一名選手考慮棄權九月全民運動會，表達抗議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。