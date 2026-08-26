張善政：桃園社宅成本難回收仍要蓋 黃世杰陣營批畫大餅

桃園市政府力拚二○三○年前完工一萬戶社會住宅，市長張善政昨出席平鎮區市政說明會，反駁審計處示警社宅政策加重財政負擔，認為此屬社福一環，市府首創的可負擔住宅也能減輕社宅成本。民進黨市長參選人黃世杰陣營則指張善政畫大餅，任內啟動並完工社宅仍掛零。

張善政近月安排到十三區進行市政說明會，昨天平鎮場說明平鎮高中南側開發、捷運橘線與台鐵平鎮臨時車站等地方重要建設進度。針對民眾關切的住宅政策，他說，桃園市興建社會住宅二○三○年前要達標一萬戶很挑戰，不過迄今決標、發包案已達到一萬戶，預估二○三○年前都會完工。

由於桃園市審計處從自償率降低、利息負擔重等層面，示警桃市府興建社宅會加重財政負擔，張善政在說明會上反問台下鄉親「社宅成本要回收嗎？」強調社宅是租給經濟弱勢者，租金最低僅須付市場行情三成，蓋社宅的成本難以回收，但市府還是要蓋，這也是居住正義，也是社會福利一環。

張善政說，桃市府另也首創可負擔宅政策，透過容積獎勵不花錢就能向建商取得房源，再賣給有自住需求的年輕家庭，合理售價初估是市價的六成，他對行政院通過桃園市可負擔住宅自治條例版本「寄予厚望」，希望中央盡快審議通過。市府已排定九月兩場與中央相關單位會議。

目前桃市府透過政策獎勵，預估可取得約三百戶可負擔住宅，包括航空城開發計畫的安置住宅有一○七戶。張善政期許年底前，行政院能通過自治條例，市府手頭即有三百戶可負擔宅能運用。

針對張善政推動社宅興建與可負擔宅政策，黃世杰陣營則指，張善政上任後社宅進度停滯十五個月，任內「自己啟動、自己完工」社宅戶數仍掛零，不應拿前朝完工戶數充數。至於可負擔住宅制度涉及產權、信託、融資、轉售限制等重大問題，也要向大眾清楚說明相關權利義務；黃世杰競選團隊發言人簡伊翎說，桃園的居住政策首先要加速社會住宅興建，並檢討租金分級與入住機制，同時結合中央租金補貼、包租代管等政策，降低青年與租屋家庭負擔。