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杭菊6、7月雨害災損三成爭取補助 苗栗縣政府加碼2萬

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣杭菊受6、7月降雨影響黃化、乾枯，災害率30%，縣長鍾東錦今天勘災，爭取農業天然災害救助每公頃10萬元，縣府配合1公頃加碼補助2萬元。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣杭菊受6、7月降雨影響黃化、乾枯，災害率30%，縣長鍾東錦今天勘災，爭取農業天然災害救助每公頃10萬元，縣府配合1公頃加碼補助2萬元。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣杭菊受6、7月降雨影響黃化、乾枯，災害率30%，損失金額超過800萬元，縣長鍾東錦今天勘災，看見農友愁容感同身受，爭取農業天然災害救助每公頃10萬元，縣府配合1公頃加碼補助2萬元，補貼農民損失。

苗栗縣杭菊種植面積約74公頃，其中銅鑼鄉50公頃，全台最大的杭菊栽植區，此外，公館鄉15公頃、苗栗市4公頃，每年6至7月是杭菊營養生長期，但持續降雨，杭菊田大量積水，造成杭菊根系腐爛、缺氧，雨後日曬強烈，加劇悶根效應，導致植株矮小、黃化，甚至枯死，影響後續花芽分化及花蕾培育。

縣府統計銅鑼、公館公所查報，目前杭菊受損面積合計約25公頃，平均損害程度30%，初估損失金額約819萬元，鍾東錦、農糧署北區分署長林傳琦、茶及飲料作物改良場北部分場長蘇彥碩今天到銅鑼鄉九湖村美人農場旁杭菊田勘災，議員黃芳椿、黎尚安、羅貴星等人到場關心。

銅鑼鄉農會總幹事曾義孝表示，杭菊屬於旱作作物，不需要太多水份灌溉，但連日的降雨，已造成嚴重爛根，植株根本無法吸收水份和養分，雖然現在看見杭菊還是綠色，但爛根後一定會逐漸黃化、乾枯，加上中秋節後有九降風，杭菊受損情況將難以想像，很多杭菊農也開始為今年11月間的杭菊節感到憂心忡忡。

鍾東錦看見枯乾的杭菊，也感到相當不捨。他說，農民都看老天爺吃飯，但最近的劇烈天氣，苗栗有多種農作受損，尤其正值生長期的杭菊真的受不了雨水的浸泡，陸續出現根部腐爛情形，損失非常嚴重，希望農業部幫忙，他允諾縣府配合增加每公頃2萬元的補助。

縣府農業處長陳樹義表示，杭菊受損情形已達天然災害救助標準，縣府將儘速彙整資料，報請農糧署轉陳農業部，依農業天然災害救助辦法，辦理每公頃10萬元現金救助。

苗栗縣杭菊受6、7月降雨影響黃化、乾枯，災害率30%，縣長鍾東錦今天勘災，爭取農業天然災害救助每公頃10萬元，縣府配合1公頃加碼補助2萬元。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣杭菊受6、7月降雨影響黃化、乾枯，災害率30%，縣長鍾東錦今天勘災，爭取農業天然災害救助每公頃10萬元，縣府配合1公頃加碼補助2萬元。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣 災損 補助

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