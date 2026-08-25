新竹市智慧空汙應變獲國際肯定 勇奪 GOV Design Awards 2026銀獎

新竹市智慧空汙應變獲國際肯定！新竹市環保局以「火災空汙即時監測通報系統」及「臨時性空氣汙染事件應變流程」為主題，參加由澳洲全球設計推廣組織-BETTER FUTURE主辦世界全球規模最大的設計比賽「GOV Design Awards 2026」(2026政府設計獎)，榮獲「銀獎」肯定，展現新竹市運用科技創新強化空氣汙染應變能力、推動智慧治理的成果。

新竹市政府25日於市務會議前舉行獻獎儀式，市長高虹安肯定環保團隊以科技提升環境治理效能的努力，並期勉持續推動永續發展工作，落實「淨零綠生活」理念，打造健康、安心、宜居的永續城市。

高虹安表示，新竹市作為高科技產業聚集且人口密集的城市，面對火災、工業意外等突發事件可能造成的空氣汙染威脅，市府責無旁貸，將持續以科技強化環境監測與應變能力，守護市民健康。

此次從眾多參賽作品中脫穎而出，榮獲「GOV Design Awards 2026」銀獎，不僅是對新竹市長期推動環境保護工作的肯定，更彰顯市府運用科技創新提升環境治理效能的成果獲得國際認可。

高虹安強調，智慧科技應用是打造宜居永續城市的重要基石，未來將持續深化跨局處合作，善用科技力量提升環境品質與應變效率，為市民營造健康、安心的生活環境。

高虹安說，過往發生臨時性空氣汙染事件時，環保局多仰賴消防局人工轉報或市民通報，再由人工評估受影響範圍，在緊急救災情境下，容易因資訊傳遞的時間差，影響市民即時採取健康防護措施的時間。

為此，環保局與消防局跨局處合作，建置「火災空汙即時監測通報系統」，自動完成事件通報、影響範圍推估及視覺化圖卡產製，大幅降低人工作業負擔與資訊遺漏風險。

系統自去年8月啟用至今，已執行209次自動通報作業，大幅提升災害應變效率與資訊傳遞即時性，實現「災害應變智慧化」，並落實聯合國永續發展目標SDG 3「健康與福祉」及SDG 11「永續城市」精神。

高虹安提醒，市民外出期間如欲掌握所在地即時空氣品質，可透過「新竹市空氣品質即時監測網」(https://reurl.cc/Vn4eYA)查詢最新資訊，依據當下空氣品質狀況適時調整戶外活動安排，並做好自身健康防護，共同守護健康生活環境。