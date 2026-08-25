泰雅文化祭儀傳承 苗栗縣泰安鄉「共杯・共聚」9月5日、6日登場

泰雅族傳統共杯文化，透過臉貼臉般的親近，象徵心與心的連結，苗栗縣泰安鄉公所主辦「共杯・共聚」泰雅文化祭儀系列活動，9月5日、6日在汶水國小登場，苗栗縣副縣長賴香伶等人歡迎全國民眾一起來體驗。

這場「共杯・共聚」泰雅文化祭儀系列活動，9月5日下午起以竹炮鳴響揭開序幕，晚間將舉行開幕活動，活動期間八村傳統祭儀展演，包括成年禮、文面、編織、狩獵祭、播種祭、祖靈祭、口簧琴及收割、入倉祭等傳統文化內容，並辦理傳統狩獵、鋸木、背婚及背柴等技藝競賽。

此外，規畫部落遊程及DIY文化體驗，包含朗應、口簧琴、編織、串珠及文面彩繪等內容，讓民眾透過親身參與認識泰雅傳統技藝，並結合部落市集，串聯文化體驗與地方產業。

賴香伶、泰安鄉長陳吉基、大湖鄉長黃惠琴，及縣議員員劉美蘭等人今天在縣政第一辦公大樓大廳舉行宣傳記者會，部落頭目祈福，泰雅族表演團體Mihu舞團開場舞，並展示泰雅族雕刻作品、口簧琴、工藝品、編織物等。

陳吉基表示，泰雅族傳統共杯文化出發，透過臉貼臉般的親近，象徵心與心的連結，轉化成「因文化而相聚，因共享而成為一家人」的精神，公所8月11、12日展開「泰雅共聚・八村啟航」，走訪全鄉八村，向各部落傳遞活動訊息，串聯族人共同參與。

賴香伶說，「共杯・共聚」深具文化意涵，泰雅文化祭儀系列活動特別準備「幸福織帶」，作為對遠來作客朋友的祝福，展現傳統圖騰及美好的寓意，歡迎9月5日、6日到泰安鄉汶水國小參加活動。

苗栗縣泰安鄉公所主辦「共杯・共聚」泰雅文化祭儀系列活動，9月5日、6日在汶水國小登場，今天熱鬧宣傳。記者范榮達／攝影