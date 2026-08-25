地方反對馬祖新村旁綠地蓋活動中心 中壢公所：擇期再開說明會

中壢區馬祖新村是桃園重要的眷村文化保留場域之一，地方缺乏活動中心，市府預計在附近綠地規畫興建「龍德市民活動中心」，但遭到當地居民反對，認為不該犧牲既有公園空間，讓綠地多一塊「水泥怪獸」。中壢區公所回應，會再擇期開說明會。

居民緊急在3天內連署超過400份連署書，盼市府重視民意，在今天會勘，桃園議長邱奕勝、立委魯明哲、桃園市議員謝美英等人皆出席與民眾溝通。

有住戶指出，市府應該先盤點現有空間，使用率及實際需求，期盼先暫緩活動中心興建作業，居民並非反對地方建設，而是希望公共建設能以更審慎、合理且永續的方式進行。

另有住戶表示，在一星期前、18日上午大約8點，有看到人在樹底下埋東西，行為可疑，報警後公所人員到場說明含糊不清，甚至說「埋的東西是鳥飼料」，讓人無法信服。

謝美英指出，過去曾協助爭取龍德里民在馬村藝所教室辦理活動，目前使用狀況良好。龍德里需求一座完整的活動中心，市府必須審慎、積極，盤點更合適的公共空間，進行完整的資訊公開、居民溝通及相關專業評估。馬祖新村是重要的歷史文化基地，希望市府先盤點、再整合；先活化、再新建；先尋找替代基地，不應輕易犧牲既有公園。

中壢區公所表示，會再擇期開說明會，搜集民眾意見達到共識。另針對樹木問題，公所說明，馬祖新村公園入口左側4株榕樹，在2023年7月巡查時發現生長狀況異常，送檢確認是感染褐根病，地方期盼保留樹木，公所邀集林業試驗所專家等多方到場會勘，於2023年11月先行辦理樹冠修剪減重，後續採取相關防治措施及持續觀察樹木生長情形。

但2024年4月底巡查時，發現樹木根系已有崩斷情形，經評估樹體穩定性及現場使用安全後，已不宜再以原地保留方式處理，依專業評估結果辦理移除，並接續辦理現地病害防治，以降低病害擴散風險。

本案樹木移除是經病害檢驗、專業會勘、防治處置及持續觀察後，因樹體狀況持續惡化，基於現場安全及病害防治考量所採取必要處置，並非一般性景觀修剪或任意移除樹木。