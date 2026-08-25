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苗栗杭菊遲發性災損 中央縣府現金救助每公頃12萬

中央社／ 苗栗縣25日電

苗栗是國產杭菊重要產區，6、7月連續強降雨導致遲發性災損，出現爛根、乾枯，損害率達30%，縣府今天會同農政單位勘災並配合中央災害救助，提供農友申請每公頃共計12萬元救助。

苗栗縣政府農業處指出，苗栗縣種植杭菊面積約74公頃，其中銅鑼鄉九湖村台地因日夜溫差大、濕度偏高、且多為砂質紅壤，適合杭菊生長，栽種面積約50公頃，是國產杭菊最大產區，其次公館鄉、苗栗市等鄉鎮也有部分栽種。

農業處表示，每年6至7月是杭菊營養生長期，但今年幾波強降雨及颱風侵襲，杭菊田大量積水，造成杭菊根系受損，根系腐爛、缺氧後，莖、葉黃化，甚至枯死，近期陸續接獲農民反映出現延遲性災損。經銅鑼、公館公所查報，目前縣內杭菊受損面積合計約25公頃，平均損害程度30%，初估損失金額約新台幣819萬元。。

苗栗縣長鍾東錦今天會同農業部農糧署北區分署長林傳琦、縣府農業處長陳樹義、銅鑼鄉農會總幹事曾義孝及多名民代前往銅鑼鄉杭菊田勘查受損情形。

曾義孝說，今年銅鑼杭菊生長過程接連遭遇大雨侵襲又有颱風，作物生長遲緩、嚴重爛根，植株吸收養分、水分的能力大為減弱，雨後又日曬強烈，即便目前仍呈綠色的莖、葉，不久後仍可能逐漸黃化，導致整個乾枯，加上中秋節後有九降風，許多杭菊農開始為今年11月間的杭菊節感到憂心忡忡。

鍾東錦表示，杭菊受災情況嚴重，已達天然災害救助標準，感謝農糧署啟動杭菊天然災害救助作業，每公頃補助10萬元，縣府也配合加碼提供救助每公頃2萬元，希望幫助杭菊農減少損失，起碼日子還能過下去。

苗栗 災損 苗栗縣

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