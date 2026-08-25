快訊

豪雨釀台南安南淹水…車輛輾水坑後車牌掉了 他一天撿16面送警局

土石鬆軟積水未退 屏東縣春日鄉、7村里明停班停課

五熊毀日本國寶遭逮！日媒街訪台人店長 「神回6字」全網笑翻

聽新聞
0:00 / 0:00

竹竹苗「園縣市高峰會」苗栗登場 審議4項新增合作提案

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
竹竹苗第14次「園縣市高峰會」今天下午在苗栗登場，苗栗縣長鍾東錦、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安、新竹科學園區管理局副局長游靜秋、台灣科學園區科學工業同業公會理事長蔡國洲出席與會。記者吳傑沐／攝影
竹竹苗第14次「園縣市高峰會」今天下午在苗栗登場，苗栗縣長鍾東錦、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安、新竹科學園區管理局副局長游靜秋、台灣科學園區科學工業同業公會理事長蔡國洲出席與會。記者吳傑沐／攝影

竹竹苗第14次「園縣市高峰會」今天下午在苗栗登場，會中除持續追蹤上次會議列管的10項合作提案辦理情形外，另審議4項新增合作提案；其中，推動YouBike前30分鐘補助議題，深獲肯定。

此次，苗栗縣長鍾東錦、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安、新竹科學園區管理局副局長游靜秋、台灣科學園區科學工業同業公會理事長蔡國洲出席與會，共同就竹竹苗及園區發展相關議題交換意見，持續透過跨域協調推動合作。

鍾東錦表示，園縣市高峰會自112年2月召開第1次會議以來，至今已邁入第14次會議，包括本次4項新增提案在內，累計提出89項合作提案，議題從交通、公共建設，逐步延伸到產業、環境、教育、文化、消防、數位治理及民生服務等面向，顯示竹竹苗與園區之間的合作愈來愈貼近地方實際需求。

他表示，目前各縣市都有不同的區域合作平台，而園縣市高峰會參與成員明確、議題聚焦，是一個「小而美」的合作平台，各縣市首長、竹科管理局及產業界代表可以直接面對面交換意見，針對實際問題釐清權責、協調資源，讓後續推動更有方向，也提升跨域合作效率。

像上次會議提出的「竹竹苗嚴選好物－串聯企業通路」，今年8月4日已在台灣科學園區科學工業同業公會辦理聯合展示會，共有27攤店家參展、53家企業福委會代表參與，總參與人次近100人，苗栗縣也媒合6家業者共同參展，讓地方好產品有機會直接接觸園區企業，拓展企業採購、員工福利及後續合作機會。

會中，除持續追蹤上次會議列管的10項合作提案辦理情形外，另審議4項新增合作提案，內容包括苗栗縣提出「邀請三縣市首長共同參與賽夏族巴斯達隘祭典盛會」、新竹縣提出「自行車環島2號線延伸至新竹市自行車道路線改善」，以及新竹市提出「園區、縣、市周邊環境清潔維護」及推動YouBike前30分鐘補助等議題。

對於推動YouBike前30分鐘補助議題部分，目前新竹市與苗栗縣都有補助，竹科園區表態會努力爭取，新竹縣政府也表達未來將編列預算來共同推動。

會中針對推動YouBike前30分鐘補助議題部分，新竹縣政府表達未來將編列預算來共同推動。記者吳傑沐／攝影
會中針對推動YouBike前30分鐘補助議題部分，新竹縣政府表達未來將編列預算來共同推動。記者吳傑沐／攝影

竹竹苗第14次「園縣市高峰會」今天下午在苗栗登場，苗栗縣長鍾東錦、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安、新竹科學園區管理局副局長游靜秋、台灣科學園區科學工業同業公會理事長蔡國洲出席與會。記者吳傑沐／攝影
竹竹苗第14次「園縣市高峰會」今天下午在苗栗登場，苗栗縣長鍾東錦、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安、新竹科學園區管理局副局長游靜秋、台灣科學園區科學工業同業公會理事長蔡國洲出席與會。記者吳傑沐／攝影

苗栗 峰會 YouBike

延伸閱讀

苗科實中難推動 鍾東錦：加速陽明交大實驗高中案

環境部國土綠蔭氣候調適計畫說明會苗栗登場 鍾東錦：一起努力

首屆苗金獎頒獎 鍾東錦表揚10家標竿企業

香山高中志道樓連接空橋鋼構鏽蝕鋪面劣化 竹市府市款全額改善

相關新聞

張善政：蓋社宅不能只看賺錢 盼中央挺可負擔住宅自治條例顧年輕家庭

桃園市長張善政接連兩天參加楊梅、平鎮平鎮區市政說明會，反駁審計處示警社會住宅政策加重市政府財政負擔，表示社會住宅不能只從賺錢的角度看，也要看成社會福利的一環，市府2030年前興建一萬戶社宅的目標可以達成，如果能搭配首創的可負擔住宅政策，還能減輕社宅成本，甚至讓經濟弱勢有機會翻身。

高雄雨災救助加碼！淹水未達50公分也發1萬 泡水車最高2萬

高雄豪雨成災，市府今天啟動0822豪雨災害專案救助措施，住家淹水達50公分以上，除中央及地方救助合計每戶最高3.5萬元，再加碼淹水未達50公分每戶可領1萬元慰助金；營業場所、工廠、泡水家電及車輛也納入補助，汽車最高慰助2萬元，明天起受理申請至9月30日。

沙德爾颱風逼近 桃園地景藝術節提前撤收、周末活動喊卡

沙德爾颱風逼近，2026桃園地景藝術節提前啟動防颱應變，桃園市文化局今表示，考量民眾安全及作品撤收、災後復原所需時間，今天起陸續拆除、撤收或加固作品，8月27日起停止接駁車、服務站等服務，本周末相關活動也取消或延期。不過經評估，約40件耐候性作品將留存續展，颱風過後仍可欣賞。

苗栗縣新學期60元學生免費營養午餐 監控廚餘量、滿意度把關

苗栗縣政府、鄉鎮市公所各負擔一半的60元學生免費營養午餐，新學期即將上路，縣府今天宣布滿意度調查2次倍增到4次，監測廚餘量偏高，滿意度偏低學校，把關要求改善，落實政策用心及美意到位。

桃園騎樓整平效率下降 市府坦言越來越難做

桃園市工務局執行騎樓整平計畫25年，至今改善1萬7362公尺，雖能維持每年改善800公尺的目標，但長度逐年減少，2021年約1885公尺，去年僅剩861公尺，不僅審計處點名檢討，議員也要求再努力；工務局回應，過去騎樓整平同意書比較容易取得，近年越來越不容易。

竹南垃圾收集定點再現垃圾成堆亂象 公所：持續宣導並加強取締開罰

苗栗縣竹南鎮垃圾收集定點長期出現民眾亂丟垃圾情況，引發關注，日前甚至有民代自主前往站崗勸導，亂象才「漸有改善」，但這兩天下雨，有民眾發現立達停車場又出現垃圾山，直言「就是有人這樣沒公德心在亂丟垃圾」，希望民眾發揮公德心，不要於表定時間以外丟置垃圾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。