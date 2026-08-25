竹竹苗「園縣市高峰會」苗栗登場 審議4項新增合作提案

竹竹苗第14次「園縣市高峰會」今天下午在苗栗登場，會中除持續追蹤上次會議列管的10項合作提案辦理情形外，另審議4項新增合作提案；其中，推動YouBike前30分鐘補助議題，深獲肯定。

此次，苗栗縣長鍾東錦、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安、新竹科學園區管理局副局長游靜秋、台灣科學園區科學工業同業公會理事長蔡國洲出席與會，共同就竹竹苗及園區發展相關議題交換意見，持續透過跨域協調推動合作。

鍾東錦表示，園縣市高峰會自112年2月召開第1次會議以來，至今已邁入第14次會議，包括本次4項新增提案在內，累計提出89項合作提案，議題從交通、公共建設，逐步延伸到產業、環境、教育、文化、消防、數位治理及民生服務等面向，顯示竹竹苗與園區之間的合作愈來愈貼近地方實際需求。

他表示，目前各縣市都有不同的區域合作平台，而園縣市高峰會參與成員明確、議題聚焦，是一個「小而美」的合作平台，各縣市首長、竹科管理局及產業界代表可以直接面對面交換意見，針對實際問題釐清權責、協調資源，讓後續推動更有方向，也提升跨域合作效率。

像上次會議提出的「竹竹苗嚴選好物－串聯企業通路」，今年8月4日已在台灣科學園區科學工業同業公會辦理聯合展示會，共有27攤店家參展、53家企業福委會代表參與，總參與人次近100人，苗栗縣也媒合6家業者共同參展，讓地方好產品有機會直接接觸園區企業，拓展企業採購、員工福利及後續合作機會。

會中，除持續追蹤上次會議列管的10項合作提案辦理情形外，另審議4項新增合作提案，內容包括苗栗縣提出「邀請三縣市首長共同參與賽夏族巴斯達隘祭典盛會」、新竹縣提出「自行車環島2號線延伸至新竹市自行車道路線改善」，以及新竹市提出「園區、縣、市周邊環境清潔維護」及推動YouBike前30分鐘補助等議題。

對於推動YouBike前30分鐘補助議題部分，目前新竹市與苗栗縣都有補助，竹科園區表態會努力爭取，新竹縣政府也表達未來將編列預算來共同推動。

會中針對推動YouBike前30分鐘補助議題部分，新竹縣政府表達未來將編列預算來共同推動。記者吳傑沐／攝影