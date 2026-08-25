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張善政：蓋社宅不能只看賺錢 盼中央挺可負擔住宅自治條例顧年輕家庭

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政參加平鎮區市政說明會。記者鄭國樑／攝影
張善政參加平鎮區市政說明會。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政接連兩天參加楊梅、平鎮平鎮區市政說明會，反駁審計處示警社會住宅政策加重市政府財政負擔，表示社會住宅不能只從賺錢的角度看，也要看成社會福利的一環，市府2030年前興建一萬戶社宅的目標可以達成，如果能搭配首創的可負擔住宅政策，還能減輕社宅成本，甚至讓經濟弱勢有機會翻身。

張善政今天下午在平鎮區市政說明會場，向中央喊話，表示對行政院通過桃園市可負擔住宅自治條例版本「寄予厚望」，也希望中央盡快審議通過，讓地方政府能夠幫年輕夫婦減輕買房子的負擔，同時實現居住正義，如果自治條例年底能通過，市府初估已經可以規畫300多戶的可負擔住宅。市府人員表示，已經在9月安排兩場說明與中央相關單位面對面溝通，讓中央能更清楚桃園市可負擔住宅自治條例內容，並聽取主管單位的意見。

張善政指出，桃園市興建社會住宅2030年前要達到一萬戶的目標很挑戰，不過到目前決標、發包案已達到一萬戶，預估2030年前都會完工。對於審計處從自償率降低、利息負擔加重等層面，示警桃園市政府社宅會加重財政負擔。

張善政昨天在楊梅，今天在平鎮區市政說明會反問台下鄉親，社宅成本要回收嗎？他表示看似要回收，但又不容易，因為社宅是租給經濟弱勢的人，而且按經濟狀況分級，經濟最辛苦者負擔的租金約為市場行情的三成，換句話說，這樣的租金沒辦回收蓋社宅的成本，也等於蓋越多財政負擔和壓力越大，但是要不要蓋？當然要，這是市政建設甜蜜的負擔，市政府希望更多人搬來桃園，而且有機會翻身，

張善政強調，蓋社宅本來就不是賺錢的行業，他認為審計處說會造成財務失衡，說這話並沒有抓到邏輯上的精髓，因為社宅政策是居住正義的一環，某種程度而言是社會福利，與蓋房子要回收成本是兩回事，即使財政負擔壓力大也要硬著頭皮繼續蓋，不過更要提出改善的方法，可負擔住宅政策可以減輕社宅的成本負擔。

張善政說明，可負擔住宅和社宅不一樣的地方，在於社宅只能租不能賣，一般只能租 6 年，有的老人家因為特殊條件，按規定可以租到 12 年，之後一定要搬出去，換別人住；而可負擔住宅是可以賣的，都發局設計可負擔住宅真的很有創意，政府蓋可負擔住宅賣給年輕人，蓋要花錢對不對？但市府卻不用花錢，一塊錢都不花，這是最有創意的地方。

為什麼蓋可負擔住宅政府不用花錢？張善政說明，關鍵在於建商參與這項計畫時，在蓋房子的時候，建案座落在像捷運站附近等好地點，市府給予多一些容積率獎勵，這是合法的，市政府有這個公權力，例如在捷運站附近推案，給建商多的容積率，建商如果原本要蓋 200 戶，因為獲得多一點容積率，可以多蓋 40 戶，多蓋 40 戶，市政府透過訂定自治條例，一半建商拿去賣，一半送給市政府，市府不花錢取得這20 戶並規畫為可負擔住宅，賣給符合條件的年輕夫婦，條件內容大致上有年齡層的限制、沒有房子，而且一定要有子女，市政府參考經濟學者、專家的分析，訂出合理可負擔的售價，初估會是市價的六成，市政府用賣掉可負擔住宅的錢蓋社宅，減輕成本。

張善政舉例，如果房子市價為1000萬元，年輕夫婦用600萬元跟市政府買，要賣掉的時候市場房價變動，會有機制防止獲取暴利，也就是不能賣1000萬元，如果賣不掉，就由市政府一樣用600萬左右買回來，再另外賣給其他年輕家庭。相信這會很搶手，市府對行政院的審議寄予厚望。

至於建商到底喜不喜歡這個方案？張善政表示包括中壢體育園區、航空城不少開發建商，準備行政院一旦通過可負擔住宅自治條例後，就會參加可負擔住宅的獎勵政策，初估市政府可以取得約300戶或更多的可負擔住宅，包括航空城開發計畫的安置住宅，扣除給拆遷戶的房子目前還有107戶可運用，稱為「安心住宅」，一樣可以規畫為可負擔住宅。所以只要今年年底以前，如果行政院可以通過可負擔住宅，市府手上馬上就有300多戶，可以用低於行情六成左右的售價賣給年輕人。

張善政在楊梅、平鎮區市政說明會都強調社會住宅、可負擔住宅可以照顧經濟弱勢和年輕家庭。記者鄭國樑／攝影
張善政在楊梅、平鎮區市政說明會都強調社會住宅、可負擔住宅可以照顧經濟弱勢和年輕家庭。記者鄭國樑／攝影

張善政 社宅 家庭

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