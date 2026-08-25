快訊

沙德爾颱風撲台機率降！估明下半天發海警 周四、周五離台最近

11歲登《超偶》一舉擊敗冠軍朱俐靜 徐杰驚傳離世得年27歲

綠島震後！商店貨品散滿地 馬蹄橋、大白沙大量落石阻路

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄雨災救助加碼！淹水未達50公分也發1萬 泡水車最高2萬

聯合報／ 記者徐白櫻郭韋綺／高雄即時報導
高雄水患造成多地嚴重積淹水。記者劉學聖／攝影
高雄水患造成多地嚴重積淹水。記者劉學聖／攝影

高雄豪雨成災，市府今天啟動0822豪雨災害專案救助措施，住家淹水達50公分以上，除中央及地方救助合計每戶最高3.5萬元，再加碼淹水未達50公分每戶可領1萬元慰助金；營業場所、工廠、泡水家電及車輛也納入補助，汽車最高慰助2萬元，明天起受理申請至9月30日。

高市府表示，依災害救助相關規定，因豪雨造成住家淹水達50公分以上，且有實際居住事實者，每戶發放1.5萬元住屋淹水救助金，中央另加碼2萬元，以一門牌一戶計算，每戶合計可領3.5萬元。

考量這波豪雨部分住戶淹水雖未達50公分，家具及生活用品仍可能受損，這次擴大救助範圍，只要住家確有淹水情形，即使未達50公分，每戶可獲1萬元淹水慰助金。

營業場所及工廠也納入救助，符合市府淹水救助資格者，淹水未達50公分，每戶加碼發給1萬元；達50公分以上，每戶加碼1.5萬元，加上中央原有2萬元淹水慰助金，最高可領3.5萬元。

另外，住家或營業場所因0822豪雨淹水達30公分以上，造成主要生活家電損壞，配合中央政策，每戶定額發給1萬元家電補償金，提醒民眾清理或將受損家電送修前，應先拍照留存，作為後續申請證明。

泡水車也有專案慰助，凡車輛在豪雨期間位於高雄市認定淹水範圍內，並因淹水受損，且領有汽機車行車執照，車主都可提出申請，汽車及大型重型機車最高慰助2萬元，其餘機車最高2000元，若實際維修或損失金額未達上限，則依實際費用核發。

車主須親自前往車輛泡水所在地區公所申請，檢附行照、存摺影本及車輛泡水照片或影片，並提供維修發票收據、車輛報廢證明、載明泡水事實的轉賣契約書或國稅局災害損失證明等文件之一。

稅賦部分，住宅淹水樓層毀損面積超過50%，可免徵一年房屋稅；毀損面積達30%至50%，一年房屋稅可減半，泡水車輛若為高雄市牌照，也可申請使用牌照稅退稅，各救助金發放機關將協助轉送稅捐稽徵處辦理。

申請住屋淹水救助者，須至災害發生地區公所辦理，檢附身分證明、房屋稅籍或租約等實居證明、金融機構存摺封面影本，及可清楚辨識淹水高度或水痕的受災照片；若位於市府劃定淹水區域，可免附受災照片，由區公所派員現勘審查。

市府表示，各項救助自8月26日起受理至9月30日，提醒受災民眾清理家園、維修家電或車輛前，先拍照、錄影保存受災證據，並備妥相關文件向災害發生地區公所申請。

高雄淹水補助擴大，高市府啟動0822豪雨災害專案救助措施，未達50公分加碼1萬元，家電泡水再補1萬元。圖／高市府提供
高雄淹水補助擴大，高市府啟動0822豪雨災害專案救助措施，未達50公分加碼1萬元，家電泡水再補1萬元。圖／高市府提供

高雄市府啟動0822豪雨災害專案救助措施，泡水車最高領2萬元。圖／高市府提供
高雄市府啟動0822豪雨災害專案救助措施，泡水車最高領2萬元。圖／高市府提供

高雄市府啟動0822豪雨災害專案救助措施，祭出多項稅捐減免。圖／高市府提供
高雄市府啟動0822豪雨災害專案救助措施，祭出多項稅捐減免。圖／高市府提供

淹水 高雄 泡水

延伸閱讀

豪雨淹水補助來了！經部：「從優從速」助受災民眾及商家加速復原

屏東視察災損 卓榮泰：農業全品項救助、住家比照颱風米克拉標準

高雄豪雨衝擊農漁 陳其邁向中央爭取全品項救助

淹怕了？高雄鼓山暴雨下整天　多輛汽車開上台鐵人行道躲淹水

相關新聞

勇奪國際首金！台灣小將橫掃2026 FAI無人機足球賽 寫下歷史新頁

我國無人機足球隊傳捷報！中華台北代表隊「APEX TEAM」在國際航空聯盟（FAI）認證的「2026 FAI 香港無人機足球公開賽」從9國、15支頂尖隊伍脫穎而出，勇奪「F9A-B」組別總冠軍，這是我國在該賽事首座國際金牌，也讓世界看見台灣小將的實力。

張善政：蓋社宅不能只看賺錢 盼中央挺可負擔住宅自治條例顧年輕家庭

桃園市長張善政接連兩天參加楊梅、平鎮平鎮區市政說明會，反駁審計處示警社會住宅政策加重市政府財政負擔，表示社會住宅不能只從賺錢的角度看，也要看成社會福利的一環，市府2030年前興建一萬戶社宅的目標可以達成，如果能搭配首創的可負擔住宅政策，還能減輕社宅成本，甚至讓經濟弱勢有機會翻身。

高雄雨災救助加碼！淹水未達50公分也發1萬 泡水車最高2萬

高雄豪雨成災，市府今天啟動0822豪雨災害專案救助措施，住家淹水達50公分以上，除中央及地方救助合計每戶最高3.5萬元，再加碼淹水未達50公分每戶可領1萬元慰助金；營業場所、工廠、泡水家電及車輛也納入補助，汽車最高慰助2萬元，明天起受理申請至9月30日。

沙德爾颱風逼近 桃園地景藝術節提前撤收、周末活動喊卡

沙德爾颱風逼近，2026桃園地景藝術節提前啟動防颱應變，桃園市文化局今表示，考量民眾安全及作品撤收、災後復原所需時間，今天起陸續拆除、撤收或加固作品，8月27日起停止接駁車、服務站等服務，本周末相關活動也取消或延期。不過經評估，約40件耐候性作品將留存續展，颱風過後仍可欣賞。

苗栗縣新學期60元學生免費營養午餐 監控廚餘量、滿意度把關

苗栗縣政府、鄉鎮市公所各負擔一半的60元學生免費營養午餐，新學期即將上路，縣府今天宣布滿意度調查2次倍增到4次，監測廚餘量偏高，滿意度偏低學校，把關要求改善，落實政策用心及美意到位。

桃園騎樓整平效率下降 市府坦言越來越難做

桃園市工務局執行騎樓整平計畫25年，至今改善1萬7362公尺，雖能維持每年改善800公尺的目標，但長度逐年減少，2021年約1885公尺，去年僅剩861公尺，不僅審計處點名檢討，議員也要求再努力；工務局回應，過去騎樓整平同意書比較容易取得，近年越來越不容易。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。