高雄雨災救助加碼！淹水未達50公分也發1萬 泡水車最高2萬

高雄豪雨成災，市府今天啟動0822豪雨災害專案救助措施，住家淹水達50公分以上，除中央及地方救助合計每戶最高3.5萬元，再加碼淹水未達50公分每戶可領1萬元慰助金；營業場所、工廠、泡水家電及車輛也納入補助，汽車最高慰助2萬元，明天起受理申請至9月30日。

高市府表示，依災害救助相關規定，因豪雨造成住家淹水達50公分以上，且有實際居住事實者，每戶發放1.5萬元住屋淹水救助金，中央另加碼2萬元，以一門牌一戶計算，每戶合計可領3.5萬元。

考量這波豪雨部分住戶淹水雖未達50公分，家具及生活用品仍可能受損，這次擴大救助範圍，只要住家確有淹水情形，即使未達50公分，每戶可獲1萬元淹水慰助金。

營業場所及工廠也納入救助，符合市府淹水救助資格者，淹水未達50公分，每戶加碼發給1萬元；達50公分以上，每戶加碼1.5萬元，加上中央原有2萬元淹水慰助金，最高可領3.5萬元。

另外，住家或營業場所因0822豪雨淹水達30公分以上，造成主要生活家電損壞，配合中央政策，每戶定額發給1萬元家電補償金，提醒民眾清理或將受損家電送修前，應先拍照留存，作為後續申請證明。

泡水車也有專案慰助，凡車輛在豪雨期間位於高雄市認定淹水範圍內，並因淹水受損，且領有汽機車行車執照，車主都可提出申請，汽車及大型重型機車最高慰助2萬元，其餘機車最高2000元，若實際維修或損失金額未達上限，則依實際費用核發。

車主須親自前往車輛泡水所在地區公所申請，檢附行照、存摺影本及車輛泡水照片或影片，並提供維修發票收據、車輛報廢證明、載明泡水事實的轉賣契約書或國稅局災害損失證明等文件之一。

稅賦部分，住宅淹水樓層毀損面積超過50%，可免徵一年房屋稅；毀損面積達30%至50%，一年房屋稅可減半，泡水車輛若為高雄市牌照，也可申請使用牌照稅退稅，各救助金發放機關將協助轉送稅捐稽徵處辦理。

申請住屋淹水救助者，須至災害發生地區公所辦理，檢附身分證明、房屋稅籍或租約等實居證明、金融機構存摺封面影本，及可清楚辨識淹水高度或水痕的受災照片；若位於市府劃定淹水區域，可免附受災照片，由區公所派員現勘審查。

市府表示，各項救助自8月26日起受理至9月30日，提醒受災民眾清理家園、維修家電或車輛前，先拍照、錄影保存受災證據，並備妥相關文件向災害發生地區公所申請。

高雄淹水補助擴大，高市府啟動0822豪雨災害專案救助措施，未達50公分加碼1萬元，家電泡水再補1萬元。圖／高市府提供

高雄市府啟動0822豪雨災害專案救助措施，泡水車最高領2萬元。圖／高市府提供