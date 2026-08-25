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沙德爾颱風逼近 桃園地景藝術節提前撤收、周末活動喊卡

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
沙德爾颱風逼近，2026桃園地景藝術節提前啟動防颱應變，今天起陸續拆除、撤收或加固作品，本周末相關活動也取消或延期。記者朱冠諭／攝影
沙德爾颱風逼近，2026桃園地景藝術節提前啟動防颱應變，今天起陸續拆除、撤收或加固作品，本周末相關活動也取消或延期。記者朱冠諭／攝影

沙德爾颱風逼近，2026桃園地景藝術節提前啟動防颱應變，桃園市文化局今表示，考量民眾安全及作品撤收、災後復原所需時間，今天起陸續拆除、撤收或加固作品，8月27日起停止接駁車、服務站等服務，本周末相關活動也取消或延期。不過經評估，約40件耐候性作品將留存續展，颱風過後仍可欣賞。

文化局表示，今天起展區陸續撤收部分作品、旗幟、帳篷等設施，並針對留存作品加固；8月27日起停止接駁車、服務站、醫護站等服務及假日交通管制措施，原訂8月27日至30日舉辦的團體預約導覽、小旅行等活動同步取消，呼籲民眾本周日以前暫勿前往展區，優先做好防颱準備。

另原訂8月29日由即將成真火舞團帶來的閉幕演出「凝火成珍」，延期至9月6日晚間6點於觀音濱海遊憩區登場，相關活動資訊將另行公告。

文化局指出，經與策展團隊評估作品耐候性，約有40件作品可留存續展，包括韓國藝術家金昌煥「歸海」、日本藝術家伊東敏光「夕陽是誰的」、日本建築師團紀彥「海案」，以及藝術家楊士毅「竹圍之屋」、「浪湧的祝福」、王文志及謝宗佑「奇蹟之舟」等，未來將持續留在地方常態展出。

目前藝術團隊正針對留存作品進行防颱加固及防護，其餘作品則配合防颱需求盡速撤收。文化局表示，許多具耐候性的作品都會留下，民眾不必趕在颱風來臨前前往參觀，待颱風過後仍可走訪展區，欣賞留存在地方的藝術創作。

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