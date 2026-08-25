2026壢之慶中元祭登場 桃副市長蘇俊賓：百年文化融入創新

桃園市府舉行「2026壢之慶中元慶典活動記者會」，副市長蘇俊賓表示，壢之慶中元祭至今保存著全國唯一的人力拉縴豎水燈排傳統、小朋友們也能透過彩繪Q版燈籠方式參與體驗，夜間晚會並邀請年輕世代樂團展演，注入滿滿活力。

蘇俊賓分享，市府與仁海宮團隊合作，於保存傳統外再融入創新，擺脫大眾對民俗月恐懼的刻板印象，讓百年來的中元普度文化以更貼近現代生活的方式持續傳承。

中壢仁海宮董事長王介禧表示，感謝市府團隊、地方里長及各界共同支持，讓中壢重要民俗祭典持續傳承。今年將於8月31日舉辦邀集社區團體及藝陣共同參與遶境；9月1日則安排慶典之夜，歡迎市民朋友踴躍到場，感受壢之慶中元祭熱鬧且深具文化底蘊的節慶氛圍。

中壢區公所表示，「2026壢之慶中元祭」將於8月31日及9月1日舉行，今年由中壢仁海宮與三座屋庄6個輪值里共同參與，規劃水燈排遶境、創意裝扮踩街、藝文匯演、慶典之夜、客家親子DIY、客家闖關遊戲、客庄市集及美食市集等活動，從傳統祭儀到親子體驗，展現中壢多元豐富的客庄文化特色。

中壢區公所指出，現場也將展出以客家花布裝飾的白米神豬，以「米」取代傳統神豬，傳達環保、惜食與善念，相關物資於活動後也將轉贈有需要的民眾，讓中元祭典在傳承民俗文化之餘，也延伸公益關懷，讓中壢處處充滿溫情。