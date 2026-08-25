快訊

連3震！東南部海域再發生4.2有感地震 綠島最大震度2級

15:00地牛翻身！規模5.8國家警報大作 全台有感

連日大雨南迴鐵路土石流中斷 15班車次受影響、旅客卡台東車站

聽新聞
0:00 / 0:00

2026壢之慶中元祭登場 桃副市長蘇俊賓：百年文化融入創新

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
壢之慶中元祭至今保存著全國唯一的人力拉縴豎水燈排傳統、小朋友們也能透過彩繪Q版燈籠方式參與體驗。圖／桃園市政府提供
壢之慶中元祭至今保存著全國唯一的人力拉縴豎水燈排傳統、小朋友們也能透過彩繪Q版燈籠方式參與體驗。圖／桃園市政府提供

桃園市府舉行「2026壢之慶中元慶典活動記者會」，副市長蘇俊賓表示，壢之慶中元祭至今保存著全國唯一的人力拉縴豎水燈排傳統、小朋友們也能透過彩繪Q版燈籠方式參與體驗，夜間晚會並邀請年輕世代樂團展演，注入滿滿活力。

蘇俊賓分享，市府與仁海宮團隊合作，於保存傳統外再融入創新，擺脫大眾對民俗月恐懼的刻板印象，讓百年來的中元普度文化以更貼近現代生活的方式持續傳承。

中壢仁海宮董事長王介禧表示，感謝市府團隊、地方里長及各界共同支持，讓中壢重要民俗祭典持續傳承。今年將於8月31日舉辦邀集社區團體及藝陣共同參與遶境；9月1日則安排慶典之夜，歡迎市民朋友踴躍到場，感受壢之慶中元祭熱鬧且深具文化底蘊的節慶氛圍。

中壢區公所表示，「2026壢之慶中元祭」將於8月31日及9月1日舉行，今年由中壢仁海宮與三座屋庄6個輪值里共同參與，規劃水燈排遶境、創意裝扮踩街、藝文匯演、慶典之夜、客家親子DIY、客家闖關遊戲、客庄市集及美食市集等活動，從傳統祭儀到親子體驗，展現中壢多元豐富的客庄文化特色。

中壢區公所指出，現場也將展出以客家花布裝飾的白米神豬，以「米」取代傳統神豬，傳達環保、惜食與善念，相關物資於活動後也將轉贈有需要的民眾，讓中元祭典在傳承民俗文化之餘，也延伸公益關懷，讓中壢處處充滿溫情。

桃園市副市長蘇俊賓今上午前往中壢區，出席「2026壢之慶中元慶典活動記者會」。圖／桃園市政府提供
桃園市副市長蘇俊賓今上午前往中壢區，出席「2026壢之慶中元慶典活動記者會」。圖／桃園市政府提供

中元祭 蘇俊賓 文化

延伸閱讀

桃園中元普度盛事接力登場 四大宮廟活動一次看

鷄籠中元祭點亮主普壇引導好兄弟接受供養 重頭戲放水燈視海象調整

桃園企業連12年中秋慰勞消防員 蘇俊賓盼讓溫暖傳承不間斷

六好串起永續日常　桃園連續四年參展亞太永續博覽會

相關新聞

沙德爾颱風逼近 桃園地景藝術節提前撤收、周末活動喊卡

沙德爾颱風逼近，2026桃園地景藝術節提前啟動防颱應變，桃園市文化局今表示，考量民眾安全及作品撤收、災後復原所需時間，今天起陸續拆除、撤收或加固作品，8月27日起停止接駁車、服務站等服務，本周末相關活動也取消或延期。不過經評估，約40件耐候性作品將留存續展，颱風過後仍可欣賞。

苗栗縣新學期60元學生免費營養午餐 監控廚餘量、滿意度把關

苗栗縣政府、鄉鎮市公所各負擔一半的60元學生免費營養午餐，新學期即將上路，縣府今天宣布滿意度調查2次倍增到4次，監測廚餘量偏高，滿意度偏低學校，把關要求改善，落實政策用心及美意到位。

桃園騎樓整平效率下降 市府坦言越來越難做

桃園市工務局執行騎樓整平計畫25年，至今改善1萬7362公尺，雖能維持每年改善800公尺的目標，但長度逐年減少，2021年約1885公尺，去年僅剩861公尺，不僅審計處點名檢討，議員也要求再努力；工務局回應，過去騎樓整平同意書比較容易取得，近年越來越不容易。

竹南垃圾收集定點再現垃圾成堆亂象 公所：持續宣導並加強取締開罰

苗栗縣竹南鎮垃圾收集定點長期出現民眾亂丟垃圾情況，引發關注，日前甚至有民代自主前往站崗勸導，亂象才「漸有改善」，但這兩天下雨，有民眾發現立達停車場又出現垃圾山，直言「就是有人這樣沒公德心在亂丟垃圾」，希望民眾發揮公德心，不要於表定時間以外丟置垃圾。

新竹人注意！軍演封路90分鐘 台61、台15鳳鼻尾隧道27日管制

為配合軍方辦理軍事演習，新竹地區台61線、台15線鳳鼻尾隧道路段將實施交通管制。公路局北區養護工程分局表示，8月27日上午10時30分至中午12時將雙向封閉相關路段，共計90分鐘，提醒往來新竹、新豐用路人提早改道。

桃園心衛人力缺近2成 衛生局：持續補足人力、擴充諮商量能

桃園市持續推動心理健康及精神病人社區照護，不過審計處發現，社區心理衛生中心專業人力仍缺近2成，2023至去年間更有981名精神疾病個案未依期限完成訪視。衛生局回應，目前已無逾期訪視案件，並持續補足人力、擴充心理諮商量能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。