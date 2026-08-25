苗栗縣新學期60元學生免費營養午餐 監控廚餘量、滿意度把關

苗栗縣政府、鄉鎮市公所各負擔一半的60元學生免費營養午餐，新學期即將上路，縣府今天宣布滿意度調查2次倍增到4次，監測廚餘量偏高，滿意度偏低學校，把關要求改善，落實政策用心及美意到位。

縣內學校午餐費用目前在45元至55元的區間，前年1月起「苗栗縣校園供餐質量升級學生午餐加碼10元方案」，縣府每人每餐補助10元，新學期8月31日開學，午餐費用調整到60元，縣府、公所各負擔30元，4萬多名學生受惠，縣府今天公布強化把關機制及做法。

縣府教育處指出， 新學期調整午餐滿意度調查頻率，過去一學期2次，將倍增到4次，掌握學生用餐回饋，要求學校每天統計廚餘量、每周彙整回報， 廚餘量偏高或滿意度偏低學校，實地訪查及輔導，提具改善措施。

教育處會同衛生局及農業處跨局處聯合稽查，涵蓋82所自設廚房學校、2家團膳業者，及4家食材供應商，查核廚房環境、食材溯源及衛生安全，抽驗生鮮食材農藥及動物用藥殘留、成品菜餚食品微生物，強化源頭管理。

縣府並設計30套60元午餐示範菜單，建置於「苗栗縣學校午餐資訊網」供各校參考，並設置「免費午餐專區」，提供家長、學校及民眾查詢午餐補助資訊。

另，政府明年起廚餘禁養豬政策，縣府也部署因應廚餘處理去化問題，今年過渡期，至今年底930萬元，每天廚餘量18公斤以上，由全順畜牧場清運，每天平均回收生廚餘約0.9公噸、熟廚餘約3.7公噸，外訂團膳學校由供餐業者自行處理。

農業部輔導全順轉型循環乾式原料飼料工廠，預計今年11月中旬完工試營運，最大日產量可處理400噸廚餘，縣府概編1270萬元，委由全順處理去化學校午餐廚餘。