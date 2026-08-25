桃園騎樓整平效率下降 市府坦言越來越難做

桃園市工務局執行騎樓整平計畫25年，至今改善1萬7362公尺，雖能維持每年改善800公尺的目標，但長度逐年減少，2021年約1885公尺，去年僅剩861公尺，不僅審計處點名檢討，議員也要求再努力；工務局回應，過去騎樓整平同意書比較容易取得，近年越來越不容易。

桃園市審計處指出，桃園市政府2010年啟動騎樓整平計畫，截至114年9月累計完成1萬7362公尺，平均每年1100公尺，但近5年長度明顯減少，從2021年1885公尺、2022年1451公尺跌到2023年893公尺，前年、去年也只有868公尺和861公尺，亟待研謀改善，以保障用路人權益，落實人本交通願景。

工務局今赴議會工作報告，國民黨議員林政賢關心騎樓整平，要求市府找出改善效率下降原因，努力克服並持推動計畫；無黨籍議員謝美英也問「遞減是因為需要整平的騎樓變少，還是工程遇到瓶頸」。她要求市府持續努力，還給行人安全出門和回家的路。

養工處處劉希軍表示，騎樓整平推動多年，過去同意書取得比較容易，但近年越來越難，工程人員要花更多時間心力與民眾溝通，導致計畫施作長度受影響；工務局長汪在宙也坦言推動不易，計畫執行至今平均每年完成1100公尺，持續努力。