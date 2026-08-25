竹南垃圾收集定點再現垃圾成堆亂象 公所：持續宣導並加強取締開罰

苗栗縣竹南鎮垃圾收集定點長期出現民眾亂丟垃圾情況，引發關注，日前甚至有民代自主前往站崗勸導，亂象才「漸有改善」，但這兩天下雨，有民眾發現立達停車場又出現垃圾山，直言「就是有人這樣沒公德心在亂丟垃圾」，希望民眾發揮公德心，不要於表定時間以外丟置垃圾。

竹南鎮公所目前實施垃圾不落地，並設置數處垃圾收集定點，方便沒有辦法配合清潔車收運時間民眾，不過卻有民眾不配合收集時間，將成包垃圾棄置在定點；針對垃圾收集定點持續出現垃圾山亂象，公所清潔隊除設置圍籬，避免垃圾速四處散落亂飛外，也透過監視器畫面加強取締。

日前巴威颱風後，收集定點山佳停車場一度出現垃圾包堆成山景況，引發鎮民代表陳玉家前往站崗，勸導民眾發揮公德心，不要在表定時間以外丟置；歷經近月該定點才略有改善，僅出現零星垃圾包。

昨有民眾在臉書社團竹南大小事發文「就是有人這樣沒公德心在亂丟垃圾，請問鎮長、議員、代表、環保局有人在處理嗎？每次回應說監視攝影機在拍照，拍去哪了！如果真的有執行還會這樣一直丟嗎？」，還附上民眾暗夜騎車丟垃圾，照片所顯示的是垃圾收集定點立達停車場。

對此，竹南鎮公所表示，街頭出現垃圾成堆不僅有礙觀瞻，也會破壞環境衛生。目前觀察還是有許多老人家習慣走路或騎腳踏車拎著垃圾來丟，這部分的取證開罰仍有難度，將持續宣導並加強取締開罰，避免垃圾收集定點便民美意，反變成汙染社區環境元凶。