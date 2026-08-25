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新竹人注意！軍演封路90分鐘 台61、台15鳳鼻尾隧道27日管制
為配合軍方辦理軍事演習，新竹地區台61線、台15線鳳鼻尾隧道路段將實施交通管制。公路局北區養護工程分局表示，8月27日上午10時30分至中午12時將雙向封閉相關路段，共計90分鐘，提醒往來新竹、新豐用路人提早改道。
公路局指出，此次管制範圍包括台61線60.4K至73K，以及台15線67K至69.5K，軍事演習期間均採雙向封閉，南北向車輛須提前改道，避免進入管制路段。
台61線北上車輛，可提前由台15線72.5K鳳山溪橋匯出，改走鳳岡路銜接台1線北上；台61線南下車輛則應提前於台61線57K新豐一匝道下平面道路，改走竹1線銜接台1線南下。
台15線部分，北上車輛可自台15線72.5K鳳山溪橋匯出，改走鳳岡路，或於70.5K蓮花路口右轉，再接鳳岡路、台1線北上；南下車輛則可於台15線67.5K竹1線路口左轉，經竹1線銜接台1線南下。
公路局提醒，演習期間相關路段將進行交通管制，用路人行經周邊道路時，應遵循號誌及現場交維人員指示，並可留意資訊可變看板（CMS）顯示的即時交通訊息，提早規畫替代路線。
民眾如欲查詢最新路況，可至公路局省道即時交通資訊網查詢，或撥打公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035；新竹工務段路況查詢電話為03-5231177。
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