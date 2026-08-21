中壢士校埤塘連日魚群暴斃、民怨無人處理 中壢工作站：不會不管

桃園市中壢區士校埤塘連續數日發生魚群暴斃事件，民眾在該處運動時伴隨臭味不堪其擾。地方不滿，志工扮柯南又扮清潔隊，主管機關擺爛，呼籲盡速出面，別再踢皮球。農田水利署石門管理處中壢工作站表示，絕不會不管不顧。

士校埤塘近日不斷發生魚群暴斃，每次約有50隻不等的魚群暴斃，地方通報相關單位，竟互相推託，社區志工只能先行清理，但連續打撈多日，發現埤塘整理乾淨後，直至傍晚、隔天清晨又會有大量死魚浮出，臭氣問題困擾周邊民眾，且該處緊鄰住宅社區，志工協助清除後，又會有死魚的狀況。

在地民眾譚茂仁表示，民眾不斷抱怨士校埤塘魚群暴斃，臭氣問題，懷疑是水質問題、汙染、天氣因素等，也擔心是否埤塘打水機故障，造成水質異常，向相關單位反映後層層向上，且未有改善連續數天魚群暴斃狀況依舊，都是依靠志工協助清掃，呼籲相關單位出面積極處理。

無黨籍市議員謝美英批評，士校埤塘運動人口多，是附近民眾很重要的運動休閒場地，近幾天魚群接連暴斃，志工擔心惡臭影響民眾，每天清晨都先去埤塘清理，但要從源頭解決，才是根本之道。

謝美英指出，民眾飽受困擾，向相關單位陳情後，竟還要自行層層向上通報，要志工自行扮演柯南兼清潔隊，且狀況並無改善，日復一日，環保局到場對水質進行檢測，也顯示無異常，且民眾反映後，卻得到埤塘維護管理涉及水務局、農水署等，互推皮球，民眾飽受臭氣困擾，主管單位若無其事，要求主管機關善盡維管之責，別讓民眾運動配屍臭。

中壢工作站表示，水域管理部份雖有人力無法即時全盤即刻處理，但一定會妥為安排工作處理，絕不會不管不顧。