快訊

插旗台灣近一年 阿提哈德航空降落前廣播「歡迎回到中國台灣」引眾怒

又有致癌苦茶油！彰化擴大抽驗22件 4款超標下架回收

減稅大禮包！立院三讀所得稅法明年報稅適用 未成年子女免稅額增加50%

聽新聞
0:00 / 0:00

中壢士校埤塘連日魚群暴斃、民怨無人處理 中壢工作站：不會不管

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市中壢區士校埤塘連續數日發生魚群暴斃事件，民眾在該處運動時伴隨臭味不堪其擾。圖／謝美英提供
桃園市中壢區士校埤塘連續數日發生魚群暴斃事件，民眾在該處運動時伴隨臭味不堪其擾。圖／謝美英提供

桃園中壢區士校埤塘連續數日發生魚群暴斃事件，民眾在該處運動時伴隨臭味不堪其擾。地方不滿，志工扮柯南又扮清潔隊，主管機關擺爛，呼籲盡速出面，別再踢皮球。農田水利署石門管理處中壢工作站表示，絕不會不管不顧。

士校埤塘近日不斷發生魚群暴斃，每次約有50隻不等的魚群暴斃，地方通報相關單位，竟互相推託，社區志工只能先行清理，但連續打撈多日，發現埤塘整理乾淨後，直至傍晚、隔天清晨又會有大量死魚浮出，臭氣問題困擾周邊民眾，且該處緊鄰住宅社區，志工協助清除後，又會有死魚的狀況。

在地民眾譚茂仁表示，民眾不斷抱怨士校埤塘魚群暴斃，臭氣問題，懷疑是水質問題、汙染、天氣因素等，也擔心是否埤塘打水機故障，造成水質異常，向相關單位反映後層層向上，且未有改善連續數天魚群暴斃狀況依舊，都是依靠志工協助清掃，呼籲相關單位出面積極處理。

無黨籍市議員謝美英批評，士校埤塘運動人口多，是附近民眾很重要的運動休閒場地，近幾天魚群接連暴斃，志工擔心惡臭影響民眾，每天清晨都先去埤塘清理，但要從源頭解決，才是根本之道。

謝美英指出，民眾飽受困擾，向相關單位陳情後，竟還要自行層層向上通報，要志工自行扮演柯南兼清潔隊，且狀況並無改善，日復一日，環保局到場對水質進行檢測，也顯示無異常，且民眾反映後，卻得到埤塘維護管理涉及水務局、農水署等，互推皮球，民眾飽受臭氣困擾，主管單位若無其事，要求主管機關善盡維管之責，別讓民眾運動配屍臭。

中壢工作站表示，水域管理部份雖有人力無法即時全盤即刻處理，但一定會妥為安排工作處理，絕不會不管不顧。

桃園市中壢區士校埤塘連續數日發生魚群暴斃事件，民眾在該處運動時伴隨臭味不堪其擾，志工無奈在一旁打撈。圖／謝美英提供
桃園市中壢區士校埤塘連續數日發生魚群暴斃事件，民眾在該處運動時伴隨臭味不堪其擾，志工無奈在一旁打撈。圖／謝美英提供

桃園 中壢

延伸閱讀

汽車駕駛精神不濟肇事逃逸 淡水區新市五路16輛機車遭撞倒

蘭嶼岸際驚見2海龜擱淺「一死一活」 海巡急救活龜、死龜送博物館研究

台中足球園區竣工在即…填充軟木粒遇雨上浮外溢　市府：列驗收重點

台南遊蕩犬逾萬隻 餵食亂象衍生追人追車 市府：要辦正確餵養研習

相關新聞

黃世杰批復興暗空聖地「先射箭再畫靶」 觀旅局反擊：為選舉曲解程序

桃園市長張善政日前在復興區市政說明會大談北橫國家風景區、拉拉山國際暗空勝地及觀光建設成果。民進黨桃園市長參選人黃世杰今批評，市政說明會只負責畫大餅，不負責說明真實進度，桃園市觀旅局駁斥，認為黃世杰為了選舉曲解行政程序、誤導大眾，無助於復興區發展。

竹北藍白合卡關 吳旭智：高層繼續努力、他全力爭取支持

竹北市長藍白整合卡關，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今天喊出「選戰只剩99天，我一定會堅持到底」。國民黨竹北市長參選人吳旭智則回應，高層的整合繼續努力，他的選戰也不會停下來。「剩下99天，我會按照既定步調，全力爭取竹北市民的支持。」

中壢士校埤塘連日魚群暴斃、民怨無人處理 中壢工作站：不會不管

桃園市中壢區士校埤塘連續數日發生魚群暴斃事件，民眾在該處運動時伴隨臭味不堪其擾。地方不滿，志工扮柯南又扮清潔隊，主管機關擺爛，呼籲盡速出面，別再踢皮球。農田水利署石門管理處中壢工作站表示，絕不會不管不顧。

影／最後一塊拼圖完成！苗栗公共自行車新增5鄉鎮站點 全境布建完成

苗栗縣政府辦理公共自行車後續擴充計畫，將站點進一步延伸至大湖鄉、卓蘭鎮、泰安鄉、獅潭鄉及西湖鄉5個鄉鎮，新站點今天啟用，宣告全縣18鄉鎮市完成YouBike全境布建，達成服務零死角的里程碑。

桃園選舉攻防吵進議會！市府官員嗆綠民代「你們大罷免一個都沒過」

2026地方選舉倒數，桃園市長選舉藍綠攻防吵進議會。民進黨議員黃瓊慧、李光達槓上國民黨桃園市政府官員，質詢狂批新聞處長羅楚東幫市長張善政擦脂抹粉，掩飾市府無作為。羅強調發言一向本於事實，更回擊「不要只會造謠」，現場火藥味濃厚。

中秋做公益!竹市3庇護工場推特色禮盒 高虹安邀市民響應

中秋佳節將至，新竹市3家庇護工場推出烘焙禮盒、精品咖啡及手作生活用品等中秋商品。新竹市長高虹安邀市民及企業選購，以消費支持身心障礙者穩定就業；市府也製作宣傳影片，呈現庇護員工工作成果，盼讓送禮化為支持身障就業的力量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。