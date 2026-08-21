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桃園招募畢業僑外生投入公車駕駛 最高補助33萬元

中央社／ 桃園21日電

桃園市政府交通局今天表示，大客車駕駛招募對象將延伸至畢業僑外生，透過駕訓培訓、輔導華語文進階級考照等，協助符合資格者投入桃園市區公車駕駛，每人最高補助33萬元。

交通局表示，近年客運業駕駛招募不易，為持續擴大市區公車駕駛人力來源，將在銜接既有「115年大客車駕駛受訓即就業2.0」計畫之下，把招募對象延伸至畢業僑外生。

交通局表示，經與中央相關單位確認，畢業僑外生在延期居留期間並無限制工作種類，並可在已取有台灣普通小客車駕照滿2年的前提下，依規定接受培訓、報考職業大客車駕照，取得資格後即可投入市區客運服務。

交通局說，考量延期居留最長2年，自報名、培訓、考照至就業銜接約需6個月，實際可投入駕駛約1年6個月，因此以「入職並執業滿1年」作為補助及獎勵匡列基準，包含駕訓費、薪資補助、學習津貼、里程獎金、入職及考照獎金、責任險及檢定費等，每人最高補助新台幣33萬元。

交通局也說，符合資格者可直接納入桃園市既有的「大客車駕駛受訓即就業2.0計畫」體系，提供報名媒合、大客車駕訓、華語文進階級考照輔導、隨車見習及正式就業等一條龍協助；相關考照、訓練及安全標準均比照本國人辦理。

交通局指出，2年延居期是現行制度下可行的方案，市府將持續向交通、勞動及移民等中央主管機關反映需求，盼加速研議長期工作及居留銜接機制。

桃園 公車駕駛 補助

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