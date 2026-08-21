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黃世杰批復興暗空聖地「先射箭再畫靶」 觀旅局反擊：為選舉曲解程序

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
拉拉山巴陵鐵塔入夜後可以清楚看見星空銀河，有機會成為北台灣第一個通過國際組織認證的高山暗空觀星勝地。圖／社團法人台灣暗空協會提供
拉拉山巴陵鐵塔入夜後可以清楚看見星空銀河，有機會成為北台灣第一個通過國際組織認證的高山暗空觀星勝地。圖／社團法人台灣暗空協會提供

桃園市長張善政日前在復興區市政說明會大談北橫國家風景區、拉拉山國際暗空勝地及觀光建設成果。民進黨桃園市長參選人黃世杰今批評，市政說明會只負責畫大餅，不負責說明真實進度，桃園市觀旅局駁斥，認為黃世杰為了選舉曲解行政程序、誤導大眾，無助於復興區發展。

黃世杰指出，張善政高調宣示「持續爭取成立北橫國家風景區」，但原民會早在2025年10月29日函覆，在尚未確認為「國家級」風景特定區前，若市府並非資源治理機關，且無法承諾共管事項，「不宜進行公告閱覽、公聽會及諮商同意程序」。張善政卻已把「成立國家風景區」當成政績願景大講特講。

黃世杰感嘆，市府今年3月向國際暗空組織提出「拉拉山國際暗空勝地」認證申請，市府工作報告卻顯示，預審即被要求先改善戶外光源，至少達到三分之二合規，市府直到6月才開施工前說明會，連基本門檻都還沒準備，是先射箭再畫靶。

黃世杰表示，復興區需要的，不是市長拿著簡報宣布一串漂亮願景，而是把交通、醫療、觀光與部落發展一件件落實。

觀旅局指出，成立北橫國家風景區涉及中央權責、資源價值評鑑、治理範圍、原住民族權益及後續部落諮商等多項程序，現階段市府持續爭取交通部觀光署，儘速完成國家級風景特定區評鑑，必須先確認是否具備「國家級」資源價值及可能畫設範圍，才能確立治理架構並進入後續部落諮商程序。

針對拉拉山國際暗空認證，觀旅局表示，國際暗空相關認證本來就是透過提出申請、確認範圍、專業審查、改善光源、補充資料及後續監測等階段逐步完成，並非所有條件百分之百完成後才提出申請。審查單位提出改善意見，本來就是國際認證的一環，收到改善建議並不等同申請失敗。

觀旅局反擊，黃世杰曾任市府高官、立法委員及中央政府官員，理應了解行政機關運作及重大建設推動程序，如今卻將「依法辦理」扭曲成「行政卡關」、將「分期建設」抹黑成「進度落後」，黃世杰為了選舉曲解行政程序、誤導大眾，無助於復興區發展。

桃園 拉拉山 張善政 黃世杰

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