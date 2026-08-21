竹北藍白合卡關 吳旭智：高層繼續努力、他全力爭取支持

竹北市長藍白整合卡關，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今天喊出「選戰只剩99天，我一定會堅持到底」。國民黨竹北市長參選人吳旭智則回應，高層的整合繼續努力，他的選戰也不會停下來。「剩下99天，我會按照既定步調，全力爭取竹北市民的支持。」

邱臣遠今天舉辦記者會，媒體聯訪詢問「目前看起來雙方似乎沒有要退讓，在綠營人選已經就位的情況下，目前協調進度如何？」對此，邱回應，黨主席黃國昌近期多次向國民黨中央喊話，但目前仍未看到具體進度及階段性目標，希望高層能運用智慧，推動整合圓滿達成。他強調自己面對支持者期待與市民託付，「選戰只剩99天，我一定會堅持到底」。

吳旭智則表示，藍白之間的合作，他一直抱持最大的誠意，也尊重兩黨高層的協調；但就他目前所掌握，還沒有收到進一步具體的整合方案。

吳旭智說，他的態度一直都很清楚，需要一個大家都能接受的方式。「我們的善意沒有變，身為國民黨經過初選產生的竹北市長人選，我更重要的責任，是回應支持者以及竹北市民對我的期待。」

吳旭智指出，所以高層的整合繼續努力，他的選戰也不會停下來。「剩下99天，我會按照既定步調，全力爭取竹北市民的支持。」