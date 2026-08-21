影／最後一塊拼圖完成！苗栗公共自行車新增5鄉鎮站點 全境布建完成

苗栗縣政府辦理公共自行車後續擴充計畫，將站點進一步延伸至大湖鄉、卓蘭鎮、泰安鄉、獅潭鄉及西湖鄉5個鄉鎮，新站點今天啟用，宣告全縣18鄉鎮市完成YouBike全境布建，達成服務零死角的里程碑。

這次新增站點經縣府交通工務處及微笑單車公司團隊加速建置，已完成大湖酒莊、大湖廣停二停車場、卓蘭鎮公所、卓蘭高中、泰安鄉公所、獅潭義民廟及西湖鄉公所5鄉鎮共7處站點，今天上午縣府及微笑單車在大湖酒莊舉辦啟用典禮，並於中午12點系統開通啟用。

縣府表示，苗栗縣公共自行車YouBike的便利性與環保特質深受縣民與遊客喜愛，自2018年6月啟用以來，在全縣路網串聯與通勤、通學及觀光需求的帶動下，苗栗YouBike使用熱潮持續延燒，今年3月累計騎乘使用人次突破千萬，5月並創下單月用量突破28萬人次的紀錄，騎乘量再創新高。

微笑單車公司董事長劉麗珠表示，苗栗YouBike開站迄今的使用率，10歲至19歲的學生高達42％，為學生通學帶來極大便利，她特別關注這一點，因學生培養使用單車的好習慣，且各站點增加電輔車，讓各年齡層使用者騎乘更省力。

縣長鍾東錦強調，5鄉鎮YouBike今天開通，也完成全縣公共自行車的最後一塊拼圖，迄今全縣站點已達218站，年底將再增加18站，達到236站的規模。公共自行車系統自推廣以來，有效解決民眾通勤、通學及觀光休閒的需求，從初期在核心行政區及車站試辦，如今累積千萬騎乘人次，顯示公共自行車已深度融入縣民的日常生活，更為苗栗減碳環保貢獻實質力量。

縣府指出，未來將持續監測各站點使用情形，並滾動式調整設站位置，致力打造智慧、便捷且永續的交通網絡，縣府將持續讓公共自行車成為帶動苗栗綠色經濟與觀光升級的新動力，歡迎全國民眾到苗栗一起騎乘YouBike體驗山城之美，苗栗縣公共自行車站點相關資訊可至官網（ https://www.youbike.com.tw/region/miaoli/ ）或下載官方APP（YouBike）查詢。

苗栗縣政府辦理公共自行車後續擴充計畫，將站點延伸至大湖、卓蘭、泰安、獅潭及西湖5個鄉鎮，今天舉辦新站點啟用典禮，宣告全縣18鄉鎮市完成YouBike全境布建。記者胡蓬生／攝影