新竹國際風箏節29日登場 台灣特色元素飛上天

為表達對新生兒家庭的誠摯祝福與關懷，新竹縣政府自今年4月1日起開辦發放「新生兒寶寶禮」，推出後深獲新手爸媽一致好評與熱烈回響。為兼顧政策公平性並回應廣大縣民與民意代表之期盼，縣府民政處今宣布擴大回溯發放對象，凡於今年1月1日至3月31日期間，於新竹縣轄內各戶政事務所辦理出生登記的新生兒，即日起至今年12月31日止，均可前往原辦理登記戶所補領寶寶禮一份。

2026-08-21 09:22