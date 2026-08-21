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新竹國際風箏節29日登場 台灣特色元素飛上天
2026新竹市國際風箏節將於8月29、30日在新竹漁港登場，今年以「台灣印象」為主題，將茄芷袋、珍珠奶茶、藍白拖、原住民族文化及晶圓科技等元素化為風箏，展現在地特色。
新竹市長高虹安今天出席宣傳記者會表示，今年邀請瑞士、法國、義大利、德國、印尼及泰國等6國團隊，與台灣團隊共同演出大型軟體風箏、特技風箏及編隊飛行，超過15支專業團隊輪番登場。
市府表示，活動亮點包括從法國空運來台、高約6公尺的巨型「金剛大猩猩」風箏，另於29日晚間6時至8時安排夜光風箏展演，讓民眾白天、夜間都能欣賞不同型態風箏演出。
市府指出，活動也結合新竹漁港漁業文化及海洋生態，規劃風箏彩繪、魚拓、小魚木片彩繪、漁港文化走讀及淨灘等體驗，並串聯竹風漁市、17公里海岸線及魚鱗天梯，盼將活動人潮導入南寮周邊。
交通方面，市府表示，活動期間汽車原則禁止進入漁港停車，第一停車場優先提供身心障礙者使用，第二停車場規劃近4000個機車停車格；汽車則引導至周邊停車場，並提供新竹火車站、樹林頭、頭前溪左岸及海山漁港等地免費接駁。
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