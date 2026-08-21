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桃園選舉攻防吵進議會！市府官員嗆綠民代「你們大罷免一個都沒過」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
2026桃園市長選舉藍綠攻防吵進議會，民進黨議員黃瓊慧批新聞處長羅楚東只會幫市長擦脂抹粉，引羅回嗆「你們大罷免一個都沒過啊」，現場火藥味十足。記者陳俊智／攝影
2026桃園市長選舉藍綠攻防吵進議會，民進黨議員黃瓊慧批新聞處長羅楚東只會幫市長擦脂抹粉，引羅回嗆「你們大罷免一個都沒過啊」，現場火藥味十足。記者陳俊智／攝影

2026地方選舉倒數，桃園市長選舉藍綠攻防吵進議會。民進黨議員黃瓊慧、李光達槓上國民黨桃園市政府官員，質詢狂批新聞處長羅楚東幫市長張善政擦脂抹粉，掩飾市府無作為。羅強調發言一向本於事實，更回擊「不要只會造謠」，現場火藥味濃厚。

黃瓊慧表示，市府今天能維持基本運作，是市府基層人員身具專業及辛苦工作的成果，有此成果不代表局處首長可以隨便批評年底要挑戰市長的市長參選人，羅楚東就批評黃世杰「從政10年為桃園留下什麼」。張善政是現任市長，所有的行政權在張市府手上，但她也常聽到民眾對張市府執政無感。

黃瓊慧批評，羅楚東一天到晚替張善政擦脂抹粉，發新聞帶風向，實際上，張善政上任四年，一間市立醫院都沒有蓋，執行政策都是非法定社福，施以民眾小確幸。當有其他候選人提出政見時，希望處長能有風度一點，接受批評；李光達也質疑市府蓋市立醫院的決心與效率，評羅楚東「擦脂抹粉適度就好」。

羅楚東答詢強調發言一向基於事實，並回應黃瓊慧「妳在大罷免期間也是宣傳市民對市長施政無感，結果妳們大罷免一個都沒過啊」；黃瓊慧舉張善政上任初期規畫桃園區南平路打通國際路，計畫至今八字沒一撇，批羅「不要只會講漂亮話」，羅也不客氣回嗆「妳也不要只會造謠啊」。

後來，黃瓊慧說「我沒造謠」，羅楚東又嗆「妳就在造謠」，雙方你來我往，互不相讓，副市長蘇俊賓跳出來緩頰，表示「公共政策可以大家一起檢討」。

黃瓊慧強調黃世杰幫桃園立委第二選區爭取了920億元建設經費，國道3號也增設了龍潭交流道，羅楚東說黃沒有政績才是造謠，但說法引藍營議員舒翠玲不滿，質詢時回嗆「張善政幫前朝擦的屁股可多了」。

舒翠玲說，前市長鄭文燦執政8年，市立醫院連影子都沒有，張善政不只選址，蓋醫院的都市計畫變更案也送內政部審查通過。鄭文燦任內發包的市立美術館只有空殼，也是張善政把館內機電相關工程補足。此外，國小營養午餐免費、班班有鮮奶、擴大肺癌篩檢及擋下SRF都是張善政的政績。

大罷免 桃園

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