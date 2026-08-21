中秋做公益!竹市3庇護工場推特色禮盒 高虹安邀市民響應

中秋佳節將至，新竹市3家庇護工場推出烘焙禮盒、精品咖啡及手作生活用品等中秋商品。新竹市長高虹安邀市民及企業選購，以消費支持身心障礙者穩定就業；市府也製作宣傳影片，呈現庇護員工工作成果，盼讓送禮化為支持身障就業的力量。

高虹安表示，市府持續打造友善、共融的就業環境，庇護工場不僅提供身心障礙者工作機會，也透過職業訓練及實務工作，協助庇護員工累積專業技能與經驗，提升職場適應能力。每件庇護商品背後都凝聚庇護員工心力，民眾選購商品，也是對身障者就業權益的支持。

今年3家庇護工場分別推出不同特色商品。喜憨兒社會福利基金會附設新竹市喜憨兒烘焙餐廳推出多款中秋禮盒，包括結合AI共創與庇護員工手繪創作的「AI公益－擁月」禮盒，以及與幾米合作的「剛好想你」系列，內容有曲奇、莓果酥及綜合禮盒，並採FSC認證環保紙材，兼顧美味、設計及永續理念。

新竹市愛恆社會福利基金會附設慢飛兒生活館則推出「慢飛兒百花精品濾掛式咖啡禮盒」，嚴選公平貿易咖啡豆，並由庇護員工參與包裝製作，將產地、環境與就業關懷融入商品；另持續推動「書香傳愛」二手書募集計畫，邀民眾透過閱讀支持庇護就業及永續行動。

新竹市心理衛生協會附設竹夢園－希望工坊推出金箔手工精油香皂禮盒，結合植萃精油與金箔元素；另有庇護員工手繪的硅藻土杯墊，以不同圖樣搭配實用材質，展現庇護員工的創作巧思與工作成果。

高虹安表示，3家庇護工場商品各具特色，民眾每次選購，不只是送出中秋祝福，更能以消費支持身心障礙者穩定就業。市府也製作中秋宣傳影片，介紹庇護工場及員工工作成果，邀市民及企業響應選購，共同打造友善共融的城市。

新竹市政府也特別製作中秋宣傳影片，帶領市民認識庇護工場及身心障礙朋友的工作成果，影片已於勞青處臉書粉絲專頁公開，歡迎市民踴躍觀看、分享( https://reurl.cc/k9aXdx )。

中秋佳節將至，新竹市3家庇護工場推出烘焙禮盒、精品咖啡及手作生活用品等中秋商品。新竹市長高虹安邀市民及企業選購，以消費支持身心障礙者穩定就業。圖／新竹市政府提供

喜憨兒社會福利基金會附設新竹市喜憨兒烘焙餐廳推出多款中秋禮盒。圖／新竹市政府提供