50年漁船罕見拍賣、汽車5折起 執行署聯合拍賣9月1日登場

行政執行署新竹分署9月1日舉行「123聯合拍賣會」，這次拍賣品從土地、建物、汽車到漁船都有，其中一艘1978年建造、船齡近50年的老漁船也罕見上拍，目前停泊南寮漁港，另有2012年國瑞自用小客車再拍，出價達底價一半以上就有機會得標。

新竹分署表示，9月1日上午10時將率先拍賣「金龍江6號」漁船，建造年份為1978年，至今已有約48年船齡，目前停泊於新竹南寮漁港碼頭。相較行政執行拍賣常見的汽機車、不動產等標的，漁船並非常見拍賣品，也成為這次拍賣會亮點。

有意競標者若想先看船，新竹分署預定8月31日下午3時至4時開放現場觀覽，民眾須於當天上午11時前，依拍賣公告聯繫承辦書記官；漁船則於9月1日上午10時在新竹分署12樓拍賣室開標。

緊接著上午11時還有1輛2012年7月出廠的國瑞自用小客車拍賣，地點位於新竹市北區延平路一段488號、新竹市警察局公有拖吊場。這次已是第2次再行拍賣，應買人出價只要達底價二分之一以上，就有機會得標。

不動產部分則於當天下午3時開標，標的遍及新竹、苗栗，包括新竹市香山區牛埔南路建物、新竹市中寮段土地、新竹縣芎林鄉上山貳段土地、湖口鄉南湖段土地，以及苗栗縣苗栗市南勢段、獅潭鄉等土地，另有竹南鎮等地不動產。

新竹分署指出，不動產拍賣兼採通訊投標，民眾不必親自到場，可至新竹分署網站下載相關文件，在期限內寄至指定郵局信箱投標；各標的底價、權利範圍、使用現況等細節，仍應以正式拍賣公告為準。

新竹分署也提醒，目前持續配合法務部行政執行署推動交通專案，針對滯欠使用牌照稅、交通違規罰鍰及國道通行費等案件加強執行；針對酒、毒駕案件除積極執行外，若發現酒癮個案，也會提供治療資訊及相關資源轉介。