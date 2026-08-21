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紅磚文化再升級！苗栗灣麗磚瓦文物館導入智慧導覽+數位互動

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
灣麗磚瓦文物館配合8月22日舉辦的走讀活動，將正式啟動多語系智慧觀光服務與數位互動體驗。圖／館方提供
灣麗磚瓦文物館配合8月22日舉辦的走讀活動，將正式啟動多語系智慧觀光服務與數位互動體驗。圖／館方提供

苗栗縣苑裡鎮「灣麗磚瓦文物館」是全台唯一以磚瓦為主題的地方文化館，全新導入的多語系智慧觀光服務與數位互動體驗，將配合22日走讀活動正式啟動，以滿足不同語系的民眾需求，並蛻變為兼具數位創新與國際親和力的智慧文化場館。

館方指出，本次升級最大的亮點在於注入「國際引力」，遊客只需透過手機連接館內升級數位基礎設施的Wi-Fi環境，無須下載額外App即可隨時觀看生動豐富的多語言影音導覽，提供國語、台語客語、印尼語、越南語及英語等六種語言服務。

另外，為增進導覽深度闖關體驗，特別規劃「分級互動遊戲」，遊戲設計分為三種難度，不僅讓遊客在闖關樂趣中加深磚瓦文化知識，更增添了同場競賽的刺激感，各場次成績名列前三名的挑戰者，還能贏得博物館獨家特製好禮，讓文化之旅收穫滿滿。

灣麗磚瓦博物館負責人易榮昌表示，希望藉由導入數位科技與多語言服務，打破文化與語言的隔閡，讓傳統磚瓦工藝不再只是靜態展示，而是能與國際接軌、充滿活力與互動的文化饗宴；8月22日這場數位與文化饗宴的走讀活動，也歡迎大家一同踏上這趟國際友善的文化巡禮。

苗栗 文物 博物館 客語 台語

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