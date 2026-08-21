原民文健站長者到站率低 竹市府5人兼顧百餘長者人力吃緊

新竹市布建2處原住民族文化健康站，新竹市審計室發現，西雅站去年3季到站率未達6成，照服員專業證照取得率也偏低，市府接管後更面臨人力吃緊。市府回應，已完成新執行單位徵選，並調整服務、課程及共餐內容，提升長者參與意願。

為保障原住民族長者照護權益，新竹市政府配合原住民族委員會布建具文化傳承及健康照顧功能的文化健康站，補助經費532萬餘元，截至去年底已設置西雅、那魯灣2處文健站，共服務164名長者。不過，審計發現站點營運、人力及照服員專業能力仍有改善空間。

審計室指出，西雅文健站未依計畫執行管理服務及使用經費，經研商評估執行成效及管理機制仍有不足，市府去年12月決議暫時接管。但截至今年3月底，市府原住民事務科僅5名人員，除原有行政業務，接管後還須負責百餘名長者餐飲服務及個案管理等工作，行政量能恐難支應，應盡速研擬人力支援或重新委外。

長者到站意願也是問題。西雅站去年第1至第4季平均到站率分別為62.2%、35.1%、59.1%及38.9%，除第1季外，其餘3季均未達規定的60%；服務級距也自去年3月起，由原核定41至49人調降至20至29人。審計室指出，市府雖已加強派員訪視輔導，但改善成果仍有限。

另截至去年底，西雅、那魯灣2站共有6名照顧服務員，僅2人取得族語證照，占33.33%；取得照顧服務員技術士技能證照者更僅1人，占16.67%。審計認為，應督促文健站輔導工作人員取得專業證照及族語能力認證，以提升服務品質。

市府回應，西雅站已完成新執行單位徵選、審核及變更作業，後續將持續輔導健全運作；另將調整到站與外展服務比例，優化課程、活動及共餐品質，增加長輩參與意願，也已在業務會報督促執行單位輔導工作人員取得專業及族語證照，提升照護品質。