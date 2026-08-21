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以行動回饋鄉里 農產公司黃麗惠捐贈救護車守護觀音地區

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市消防局觀音分隊獲贈救護車1部，捐贈者黃麗惠經營御圃有機農產有限公司，秉持「取之於社會、回饋於社會」的初衷，決定捐贈救護車，希望以實際行動回饋鄉里。圖／桃園市消防局提供
桃園市消防局觀音分隊獲贈救護車1部，捐贈者黃麗惠經營御圃有機農產有限公司，秉持「取之於社會、回饋於社會」的初衷，決定捐贈救護車，希望以實際行動回饋鄉里。圖／桃園市消防局提供

桃園市消防局觀音分隊獲贈救護車1輛，捐贈者黃麗惠經營御圃有機農產有限公司，主要從事有機蔬菜種植及生產。黃麗惠表示，秉持「取之於社會、回饋於社會」的初衷，決定捐贈救護車，希望以實際行動回饋鄉里，為觀音地區緊急救護工作注入一分力量。

御圃有機農產有限公司為專業有機蔬菜種植及生產銷售農產公司，主要生產田區位於蘆竹及觀音地區。黃麗惠長期在桃園經營事業，與地方具有深厚連結，也希望將企業發展成果回饋社會，因此選擇捐贈第一線緊急救護所需的救護車，讓源自地方的支持，再回到地方守護更多有需要的民眾。

消防局長龔永信表示，2025年桃園市救護車共執行救護勤務12萬4528件，平均每天超過340件；全年到院前心肺功能停止（OHCA）患者康復出院人數達174人。此次救護車將配發觀音分隊，觀音地區兼具農業、工業及住宅型態，產業及交通活動多元，新車投入服勤後，將提供第一線救護人員更完善的執勤條件，持續因應轄區各類緊急救護需求。

消防局表示，此次捐贈救護車並配置ZOLL X高階監護電擊器，具備心律監測、電擊、12導程心電圖及多項生理數據監測功能，使救護人員在患者送達醫院前即可掌握重要生理資訊，並依患者狀況進行適當處置，提供第一線救護人員更完善的救護設備。

消防局表示，感謝黃麗惠及御圃有機農產有限公司對緊急救護工作的支持，這分來自地方企業的善意，未來也將隨著救護車每一次出勤，持續守護觀音地區民眾的生命安全。

桃園市消防局觀音分隊獲贈救護車1部，捐贈者黃麗惠經營御圃有機農產有限公司，秉持「取之於社會、回饋於社會」的初衷，決定捐贈救護車，希望以實際行動回饋鄉里。圖／桃園市消防局提供
桃園市消防局觀音分隊獲贈救護車1部，捐贈者黃麗惠經營御圃有機農產有限公司，秉持「取之於社會、回饋於社會」的初衷，決定捐贈救護車，希望以實際行動回饋鄉里。圖／桃園市消防局提供

救護車 桃園

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