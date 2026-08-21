執行署新竹分署9月1日辦聯合拍賣會 不動產可郵寄投標

法務部行政執行署新竹分署將於9月1日舉行「123聯合拍賣會」，當天將推出許多動產、不動產拍賣物件，新竹分署歡迎民眾屆時到場投標應買、競標。

新竹分署表示，拍賣會當天下午3點起進行不動產拍賣開標，標的有位於新竹市、新竹縣芎林鄉、湖口鄉及苗栗縣苗栗市、竹南鎮、獅潭鄉的土地及建物。這次不動產拍賣兼採通訊投標，民眾不必出遠門，在家就可以輕鬆投標，有意投標者可至新竹分署網站免費下載通訊投標相關文件，在規定期限內寄到指定的郵局信箱即可。

此外，當天上午10點拍賣漁船1艘，地點在新竹分署12樓拍賣室，這艘漁船目前停泊於南寮漁港碼頭，預定8月31日下午3點至4點開放觀覽，有意願觀覽民眾可於8月31日上午11點前，請電話連絡丙股書記官。

當天上午11點進行拍賣汽車1輛，地點在新竹市北區延平路一段488號新竹市警察局公有拖吊場，此次為第2次（再行） 拍賣，應買人出價只要達底價的二分之一以上就有機會得標。

對以上動產、不動產有興趣的民眾，可至新竹分署官網「拍賣公告」專區，瞭解各動產、不動產拍賣物件的詳細狀況，或向新竹分署各承辦股人員洽詢。

新竹分署提醒民眾，為改善交通安全，維護用路人權益，分署配合法務部行政執行署推動交通（加強執行車輛相關稅費罰鍰）專案，針對滯欠使用牌照稅、交通違規罰鍰及國道通行費等案件加強執行。另外，近來酒、毒駕案件頻傳，屢生憾事，分署除針對相關案件積極執行，也同步啟動關懷機制，如有發現酒癮個案，主動提供義務人酒癮治療相關資訊與資源轉介，引導酒駕者戒治的途徑，盡量減少相關風險產生。如有相關疑問，可洽各縣市毒品危害防制中心專線0800-770-885諮詢。