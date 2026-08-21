周末就到桃園竹圍漁港玩！魚鱻節海邊聽歌、淨灘、親子同樂

桃園竹圍魚鱻節明後天登場，桃園區漁會在竹圍漁港安排海岸淨灘、親子DIY、街頭魔術及氣球互動，周末的夜晚還有潮玩竹圍港灣音樂會，民眾可吃海鮮、吹海風、聽音樂，兩天活動一次玩個夠，從白天一路玩到港灣夜色，親子同遊正夯。

「115年竹圍魚鱻節－潮玩竹圍、漁樂一夏」活動明天下午1時30分率先登場的是海岸淨灘，主辦單位邀請民眾走上海岸、一起清理環境，除了到海邊走走，也能用實際行動守護海洋。下午3時30分接著安排手作DIY，適合親子一起動手體驗。

隨著夕陽西下的下午5時30分活動氣氛再度升溫，「潮玩竹圍港灣音樂會」開唱，邀請張秀卿、林吟蔚、林琇琪、明亮、琳娜、林燁、Bu$Y過癮萬事舞、辣椒罐樂團輪番演出，從歌手演唱到樂團表演都有，民眾可以坐在港灣旁吹海風、聽音樂，搭配竹圍漁港的海鮮美食，享受夏日晚間的港邊時光。

如果是帶小朋友出門，周日的活動同樣有看頭，活動現場有街頭魔術、氣球互動及親子DIY手作，讓孩子不只是「來漁港吃東西」，還能透過遊戲、表演與手作認識海洋文化及漁業特色，對家長來說，也是一趟不用特別舟車勞頓，就能讓孩子玩上一下午的親子行程。

桃園市農業局長陳冠義表示，市府持續推動「珍珠海岸計畫」，串聯竹圍、永安兩大漁港，以及沿海景點、觀光漁市與在地文化資源，打造濱海休閒旅遊廊帶。竹圍漁港鄰近桃園國際機場及北桃園生活圈，假日吸引不少民眾前來品嚐海鮮、採購漁產及欣賞港灣風光。

竹圍漁港本身就是這場活動的重要主角。除了海鮮與漁產，港區還有不同於市區的海岸景觀與漁業生活氣息，魚鱻節則把這些元素集中在兩天活動中。民眾可以上午或中午先到竹圍漁港吃海鮮、逛逛漁市，下午參加活動，晚上留下來聽音樂，安排成一趟完整的濱海小旅行。

農業局表示，希望透過魚鱻節讓更多民眾走進竹圍漁港，認識桃園沿海的漁業文化，也把漁港從單純採買、用餐的場所，轉化成適合親子休閒、欣賞音樂與體驗海洋文化的遊憩場域。這個周末若不想往外縣市跑，竹圍漁港是個好選擇。

「115年竹圍魚鱻節－潮玩竹圍、漁樂一夏」明、後兩天在竹圍漁港農業綜合大樓旁的天幕廣場舉行，歡迎全家大小一起來玩。圖／桃園市農業局提供