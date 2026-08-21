新竹縣宣布新生兒寶寶禮擴大回溯 今年首季出生嬰兒也能補領

為表達對新生兒家庭的誠摯祝福與關懷，新竹縣政府自今年4月1日起開辦發放「新生兒寶寶禮」，推出後深獲新手爸媽一致好評與熱烈回響。為兼顧政策公平性並回應廣大縣民與民意代表之期盼，縣府民政處今宣布擴大回溯發放對象，凡於今年1月1日至3月31日期間，於新竹縣轄內各戶政事務所辦理出生登記的新生兒，即日起至今年12月31日止，均可前往原辦理登記戶所補領寶寶禮一份。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣是一座充滿朝氣與活力的年輕城市，縣府團隊持續推動各項友善育兒政策，盼減輕年輕家庭的育兒負擔。今年4月起發放的「新生兒寶寶禮」兼具實用與紀念價值，深受家長肯定。推動過程中，不少今年初迎來新生命的新手爸媽及議員反映，期盼能兼顧同年度出生兒權益；經民政處盤點目前發放進度與存量，在既有採購量能充足無虞下，決定擴大回溯發放，讓今年度迎來新生命的家庭都能感受到這份溫暖心意。

民政處統計，今年1月至3月辦理出生登記案件共計648件。為提升行政效率並兼顧便民，本次補領作業不另行寄發個別紙本或簡訊通知，請符合資格的新手爸媽（或法定代理人），於今年12月31日前，攜帶國民身分證正本，前往原辦理該名新生兒出生登記之戶政事務所臨櫃核對簽領，逾期將不再受理。如有相關疑問，歡迎逕洽各鄉鎮市戶政事務所或新竹縣政府民政處戶政科（電話：03-5518101）。