竹市好孕專車 9月開到苗栗

新竹市政府昨宣布「好孕專車」九月起福利升級，不僅將使用期限大幅放寬至預產期後六個月，也將搭乘範圍首度擴及苗栗縣，涵蓋竹竹苗共同生活圈，只要起訖端有一端在新竹市轄內即可適用。市府同時補貼合作計程車運將電子支付手續費，透過雙向福利讓政策更到位。

設籍新竹市孕婦可透過「新竹通」Ａｐｐ線上申辦數位「好孕卡」，每次懷孕可申請一次六千元車資補助。由於規定乘車期限至預產期後三個月，屢有民代反映孕產婦實際需求，希望延長。

市府從善如流，九月一日起將好孕專車乘車期限，從預產期後三個月調整為六個月，更考量跨縣市醫療與照護需求，將原本新竹縣市的乘車服務範圍跨足至苗栗縣，讓媽媽們在懷孕及育兒初期能更從容、便利地跨區往返產檢、產後照護機構及健兒門診。

市長高虹安說，另考量司機端因數位交易產生的實際負擔，市府在新制中特別補助合作計程車每趟次車資百分之三的電子支付手續費，不僅保障司機收入，更能提升司機加入好孕車隊與配合政策的意願，營造共好的友善乘車環境。

市府指出，持有紙本乘車券的孕產婦，如欲改用新竹通Ａｐｐ「好孕卡」電子乘車票券，請先將未使用的紙本乘車券繳回戶籍地區公所，即可換發等值電子票券，孕婦可依需求擇一使用。