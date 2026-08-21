快訊

趙建銘深夜返國出示離婚協議書「鐵證」 若揭隱私、詆毀一方將賠1億

影／趙建銘自越南返國抵機場 見記者僅回應「看第八條」後離去

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市好孕專車 9月開到苗栗

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市長高虹安宣布，自今年9月1日起全面升級「好孕專車」福利，不僅將使用期限大幅放寬至預產期後6個月，更打破地域限制，搭乘範圍首度擴及苗栗縣。圖／新竹市政府提供
新竹市長高虹安宣布，自今年9月1日起全面升級「好孕專車」福利，不僅將使用期限大幅放寬至預產期後6個月，更打破地域限制，搭乘範圍首度擴及苗栗縣。圖／新竹市政府提供

新竹市政府昨宣布「好孕專車」九月起福利升級，不僅將使用期限大幅放寬至預產期後六個月，也將搭乘範圍首度擴及苗栗縣，涵蓋竹竹苗共同生活圈，只要起訖端有一端在新竹市轄內即可適用。市府同時補貼合作計程車運將電子支付手續費，透過雙向福利讓政策更到位。

設籍新竹市孕婦可透過「新竹通」Ａｐｐ線上申辦數位「好孕卡」，每次懷孕可申請一次六千元車資補助。由於規定乘車期限至預產期後三個月，屢有民代反映孕產婦實際需求，希望延長。

市府從善如流，九月一日起將好孕專車乘車期限，從預產期後三個月調整為六個月，更考量跨縣市醫療與照護需求，將原本新竹縣市的乘車服務範圍跨足至苗栗縣，讓媽媽們在懷孕及育兒初期能更從容、便利地跨區往返產檢、產後照護機構及健兒門診。

市長高虹安說，另考量司機端因數位交易產生的實際負擔，市府在新制中特別補助合作計程車每趟次車資百分之三的電子支付手續費，不僅保障司機收入，更能提升司機加入好孕車隊與配合政策的意願，營造共好的友善乘車環境。

市府指出，持有紙本乘車券的孕產婦，如欲改用新竹通Ａｐｐ「好孕卡」電子乘車票券，請先將未使用的紙本乘車券繳回戶籍地區公所，即可換發等值電子票券，孕婦可依需求擇一使用。

苗栗 好孕專車 新竹

延伸閱讀

鼓勵婚育⋯北市首創月子加菜金 每胎3萬

香山高中志道樓連接空橋鋼構鏽蝕鋪面劣化 竹市府市款全額改善

桃園敬老愛心卡200點開放農會購物 市府參考「蝦皮」推店到店消費

移工懷孕 無助噩夢…面臨歧視、解約只能流產甚至母嬰分離

相關新聞

竹市好孕專車 9月開到苗栗

新竹市政府昨宣布「好孕專車」九月起福利升級，不僅將使用期限大幅放寬至預產期後六個月，也將搭乘範圍首度擴及苗栗縣，涵蓋竹竹苗共同生活圈，只要起訖端有一端在新竹市轄內即可適用。市府同時補貼合作計程車運將電子支付手續費，透過雙向福利讓政策更到位。

耗資15.2億 台中足球園區排水出包

耗資十五點二億元的台中國際足球運動休閒園區預計八月底竣工，但近日降雨後，人工草皮球場出現填充層軟木粒上浮、外溢等問題，引發市議員質疑工程品質與能否如期完工。市府則回應，待內外排水系統接通後積水將大幅改善，並已將排水列為驗收重點。

不扛輔選？王惠美：只是沒接競總職務

藍營彰化縣長選情持續低迷，彰化縣長王惠美近日在臉書發長文，被解讀為無意扛起輔選責任；王惠美昨強調，她是國民黨員，只是沒接競選總部職務。前縣長卓伯源上節目則指黨內人士認為現階段已進入「垃圾時間」，對選情悲觀；黨主席鄭麗文則對彰化布局沒有進一步回應。

整合卡關多年…高雄民族社區都更案難產 議員：應先安置再重建

高雄三民區民族社區都更喊了多年始終原地踏步，市府五年前劃分為十六個街廓，同街廓有共識就可先行都更，然而產權、財務、權利分配及搬遷安置等問題難解，仍跨不過整合關卡，催生不出都更首案。民代認為，應優先安置意願較高街廓再啟動更新，打造為「示範區」，帶動其他街廓跟進。

屋況、治安惡化 民族社區淪「高雄版九龍城寨」

屋齡近五十年的高雄民族社區都更停滯，居民控訴毒蟲闖入頂樓施打毒品，樓梯間留下針頭、菸蒂及垃圾，感嘆猶如法外之地，只能自行架設監視器自保。問題在網路發酵，網友形容宛如「高雄版九龍城寨」。里長指現行都更緩慢，不如由在地兩個里自主整合，媒合開發商，突破僵局。

台南通勤族夢魘… 永康竹林街往中正三街 30年瓶頸段要打通了

永康交流道周邊交通長期壅塞成為通勤族夢魘，南市府發布實施變更永康交流道附近特定區計畫，辦理竹林街道路延伸案工程，議員表示，地方爭取改善交通瓶頸逾卅年，卡在非都市計畫道路及地主不同意，近年車流量驟增，經地方努力取得地主同意，未來從竹林街打通到中正三街，就能直接通往永康工業區及直通中正路，不必繞行巷弄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。