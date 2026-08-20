快訊

量能創1個月新低…台股成交量不到8000億 外資轉買超37.82億元

34歲瞞夫下海！人妻AV女優自爆婚姻危機 結局跌破眼鏡「不入行早離婚」

中油三接95.4公頃開發許可遭撤銷 最高行逆轉判內政部處分違法確定

聽新聞
0:00 / 0:00

從身體界線扎根兒少保護 新竹蘭亭扶輪社與勵馨推性別教育

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹蘭亭扶輪社今前往勵馨基金會交流，並以「勵馨委員」行動支持性別教育、兒少保護及暴力防治。圖／新竹蘭亭扶輪社提供
新竹蘭亭扶輪社今前往勵馨基金會交流，並以「勵馨委員」行動支持性別教育、兒少保護及暴力防治。圖／新竹蘭亭扶輪社提供

新竹蘭亭扶輪社今前往勵馨基金會交流，並以「勵馨委員」行動支持性別教育、兒少保護及暴力防治。社長葉培琴表示，盼從兒少教育前端扎根，讓孩子認識身體自主權、理解尊重與界線，逐步建立更完整的保護網。

新竹蘭亭扶輪社社長葉培琴表示，她長期關注性別議題，也始終相信，若希望社會產生更深層、系統性的改變，教育必須從更前端開始，讓孩子從小以正確方式認識性、理解身體自主權，並學習尊重自己與他人的身體界線。

她指出，性別教育不只是教孩子如何保護自己，更重要的是學習「尊重」與「界線」。當孩子知道什麼是適當互動、理解「同意」的重要性，也知道遇到不舒服或不適當情況時如何表達、拒絕與求助，才能從教育端逐步建立完整的兒少保護網。

葉培琴也提到，在陪伴受害者的過程中，「重要他人」扮演關鍵角色，且不侷限於成人。對孩子而言，朋友、同儕甚至同齡人，都可能成為支持與陪伴的力量；當受害者是成人時，身邊另一名願意理解、傾聽的成人，也可能成為接住對方的重要他人。

她說，一個人願意說出曾經遭受傷害或感到不舒服的經驗，往往需要極大勇氣，而身邊的人如何回應，可能影響當事人後續是否願意持續求助。「很多時候，人們因為不理解而做出的回應，反而會讓說出口的人再次受傷，甚至造成更大的傷害。」

因此，她希望透過持續教育與倡議，讓社會更理解傾聽及適當回應的重要性，從源頭減少加害行為、降低受害風險，也讓更多人學會如何成為能夠接住他人的「重要他人」。

此次葉培琴也將個人長期關注的議題轉化為團體行動，帶領新竹蘭亭扶輪社共同認識勵馨基金會長期投入的性別教育、兒少保護及暴力防治工作，並透過「勵馨委員」方式實際支持相關公眾教育。

葉培琴表示，期盼透過扶輪社的力量，讓更多人開始理解性別教育與暴力防治的重要性，讓一次捐款成為認識議題的起點，也讓更多善意持續擴散。或許無法一次改變整個社會，但可以從教育開始，讓更多孩子懂得尊重自己，也懂得尊重別人，也讓更多人在關鍵時刻，成為願意傾聽與接住他人的重要他人。

性別

延伸閱讀

翻轉「怪咖」定義　隆中向上教育基金會的影像實踐

【世界就是這樣開始的】諶淑婷／在男孩長大的路上，拉一條該有的界線

「夢幻之蝶」大解密！雪管處9月5日安排專家講座 明午開放線上報名

2026青藝盟SEL跨界教育論壇 串聯教育部、企業、中介學校打造SEL行動平台

相關新聞

桃園敬老愛心卡200點開放農會購物 市府參考「蝦皮」推店到店消費

桃園市長張善政宣布敬老愛心卡明年開放每月200點折抵農會消費，因辦法細節未公布，引發外界諸多揣測，民代也關切；農業局長陳冠義表示，全市有88個農會據點可採購民生物資，針對生鮮蔬果通路不足，正規畫線上訂購、線下取貨機制。

從身體界線扎根兒少保護 新竹蘭亭扶輪社與勵馨推性別教育

新竹蘭亭扶輪社今前往勵馨基金會交流，並以「勵馨委員」行動支持性別教育、兒少保護及暴力防治。社長葉培琴表示，盼從兒少教育前端扎根，讓孩子認識身體自主權、理解尊重與界線，逐步建立更完整的保護網。

楊文科葡萄牙行行程不透明？ 竹縣府：交流成果將適時公布

台灣前進新竹縣議員參選人張育慈、李雅芬、林裙靜今質疑，新竹縣長楊文科出訪葡萄牙，縣府所稱「里斯本南灣市政府」及「One Core × Three Innovation Hubs」策略均有疑義，要求公開行程及合作實據。縣府回應，此行將拜會Barreiro市副市長，並適時公布交流成果。

新月沙灣美景即時看!竹北4場域設4K全景鏡頭 鄭朝方:科技守護安全

新竹縣竹北市公所率大新竹之先，在新月沙灣、星空網球場與匹克球場、極限公園等4處公共場域導入360度4K全景鏡頭，其中新月沙灣更提供即時直播。市長鄭朝方表示，盼透過科技降低巡檢成本、強化公共安全，未來將逐步擴大應用。

苗縣優質大閘蟹將上市 68項藥檢結果9月底出爐

時序即將入秋，苗栗縣養殖的優質大閘蟹也將上市，為守護消費者食用安全，縣府農業處派員陸續採樣，並送交相關單位檢驗；縣府今天表示，大閘蟹上市前皆須通過68項藥物殘留及戴奧辛檢測，每隻合格大閘蟹設置「防偽扣環」，要讓大家品嘗美味又能吃得安心。

竹市「好孕專車」福利全面升級 調整至預產期後6個月、跨足苗栗

新竹市政府落實「0-6歲市府養」政策再出新招，市長高虹安宣布，自今年9月1日起全面升級「好孕專車」福利，不僅將使用期限大幅放寬至預產期後6個月，更打破地域限制，搭乘範圍首度擴及苗栗縣，只要起訖端有一端在新竹市轄內即可適用。此外，市府更祭出全國首創的體貼運將方案，補助合作計程車每趟次車資3%的電子支付手續費，透過雙向福利優化，打造全台最貼心的母嬰與乘車環境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。