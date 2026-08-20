從身體界線扎根兒少保護 新竹蘭亭扶輪社與勵馨推性別教育

新竹蘭亭扶輪社今前往勵馨基金會交流，並以「勵馨委員」行動支持性別教育、兒少保護及暴力防治。社長葉培琴表示，盼從兒少教育前端扎根，讓孩子認識身體自主權、理解尊重與界線，逐步建立更完整的保護網。

新竹蘭亭扶輪社社長葉培琴表示，她長期關注性別議題，也始終相信，若希望社會產生更深層、系統性的改變，教育必須從更前端開始，讓孩子從小以正確方式認識性、理解身體自主權，並學習尊重自己與他人的身體界線。

她指出，性別教育不只是教孩子如何保護自己，更重要的是學習「尊重」與「界線」。當孩子知道什麼是適當互動、理解「同意」的重要性，也知道遇到不舒服或不適當情況時如何表達、拒絕與求助，才能從教育端逐步建立完整的兒少保護網。

葉培琴也提到，在陪伴受害者的過程中，「重要他人」扮演關鍵角色，且不侷限於成人。對孩子而言，朋友、同儕甚至同齡人，都可能成為支持與陪伴的力量；當受害者是成人時，身邊另一名願意理解、傾聽的成人，也可能成為接住對方的重要他人。

她說，一個人願意說出曾經遭受傷害或感到不舒服的經驗，往往需要極大勇氣，而身邊的人如何回應，可能影響當事人後續是否願意持續求助。「很多時候，人們因為不理解而做出的回應，反而會讓說出口的人再次受傷，甚至造成更大的傷害。」

因此，她希望透過持續教育與倡議，讓社會更理解傾聽及適當回應的重要性，從源頭減少加害行為、降低受害風險，也讓更多人學會如何成為能夠接住他人的「重要他人」。

此次葉培琴也將個人長期關注的議題轉化為團體行動，帶領新竹蘭亭扶輪社共同認識勵馨基金會長期投入的性別教育、兒少保護及暴力防治工作，並透過「勵馨委員」方式實際支持相關公眾教育。

葉培琴表示，期盼透過扶輪社的力量，讓更多人開始理解性別教育與暴力防治的重要性，讓一次捐款成為認識議題的起點，也讓更多善意持續擴散。或許無法一次改變整個社會，但可以從教育開始，讓更多孩子懂得尊重自己，也懂得尊重別人，也讓更多人在關鍵時刻，成為願意傾聽與接住他人的重要他人。