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楊文科葡萄牙行行程不透明？ 竹縣府：交流成果將適時公布

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣長楊文科出訪葡萄牙，縣府強調，此行將拜會Barreiro市副市長，並適時公布交流成果。聯合報系資料照
新竹縣長楊文科出訪葡萄牙，縣府強調，此行將拜會Barreiro市副市長，並適時公布交流成果。聯合報系資料照

台灣前進新竹縣議員參選人張育慈、李雅芬、林裙靜今質疑，新竹縣長楊文科出訪葡萄牙，縣府所稱「里斯本南灣市政府」及「One Core × Three Innovation Hubs」策略均有疑義，要求公開行程及合作實據。縣府回應，此行將拜會Barreiro市副市長，並適時公布交流成果。

張育慈、李雅芬、林裙靜今指出，楊文科從巴西飛往葡萄牙後，近一周未公開行程，直到今天才發布參訪里斯本獨角獸工廠（Unicorn Factory Lisboa）的新聞稿及照片。

張育慈表示，比對里斯本市政府、葡萄牙媒體、駐葡萄牙代表處及Unicorn Factory／Beato官網公開資訊，查無新竹縣代表團相關報導、合作新聞稿或正式公告，縣府也未說明葡方代表身分，質疑所謂參訪可能僅是一般單位即可申請的參訪行程。

李雅芬指出，縣府出發前曾稱將拜會「里斯本南灣市政府」，但「Lisbon South Bay」並非單一市政府，而是地區名稱，或由Almada、Barreiro、Seixal三個地方政府共同推動的招商品牌，要求縣府說明實際拜會對象。

林裙靜則質疑，縣府宣稱近年推動「One Core × Three Innovation Hubs」策略，但比對縣府產發處歷年施政計畫，未見相關名稱，也未將竹東、關西、橫山定義為三個創新樞紐。要求楊文科公開葡萄牙行逐日行程、經費、隨行名單、接待單位、會談紀錄及合作計畫。

新竹縣政府回應，楊文科此次率縣府團隊赴葡萄牙交流，除拜會外交部駐葡萄牙代表處張亞光大使，也參訪里斯本獨角獸工廠，了解葡萄牙推動新創產業及創新聚落發展模式，作為新竹縣推動產業轉型、科技創新及區域均衡發展的重要參考。

縣府表示，新竹縣是台灣重要科技產業基地，擁有半導體、AI、生醫及智慧製造等完整產業聚落，近年也積極推動AI智慧園區、生醫園區、台知園區及竹科三期等重大建設，因此葡萄牙在創新產業及城市轉型上的經驗，值得進一步研究。

縣府並說，此次參訪預計拜會里斯本南岸地區Barreiro市，與該市副市長進行交流，縣府也將適時公布相關交流成果。

楊文科 葡萄牙 行程

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