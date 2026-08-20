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66年楊梅警分局要重建了 臨時廳舍最快年底啟用

桃園電子報／ 桃園電子報

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楊梅分局原址重建將於2027年上半年動工。圖：曾增勳攝

桃園市楊梅警分局興建迄今66年，由於廳舍老舊及空間不敷使用，市政府推動楊梅分局原址重建計畫展開，成為桃園5個老分局的第3個重建分局，最近楊梅分局啟動臨時辦公廳舍裝潢及搬遷作業，分局長吳傳銘今天表示，該分局臨時辦公廳舍裝潢20%，進度順利，預計11月完工、最快今年底前完成喬遷啟用，為民服務。

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楊梅分局的ㄇ字型四連棟木構造官舍群文資保護修復，明年1月完工。圖：曾增勳攝

桃園市轄區在台灣光復之後，相繼成立桃園、中壢、楊梅、大溪、大園5個分局，隨著時代變遷，各分局廳舍老舊、危樓、空間狹小，自桃園縣府至升格市府，迄今完成桃園、大溪2個分局新建辦公廳舍，楊梅分局為第3個重建分局，也是第一個原址重建分局。

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楊梅分局的ㄇ字型四連棟木構造官舍群文資保護修復，明年1月完工。圖：曾增勳攝

楊梅分局舊宿舍群前身為日治時期「楊梅壢支廳」官舍群，戰後由楊梅分局接手作為警察宿舍，包括分局右側的ㄇ字型四連棟木構造官舍群，為日治時期1906年完工，以及1950年代由警察協會協助興建的雙拼宿舍，另分局後方的分局長舊宿舍為日治時期1933年建造，舊宿舍群2017年登錄市文資保存，目前由市府文化局斥資7000萬元修復，預計明（2027）年1月完工，未來轉型藝文與客家文化據點。

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楊梅分局的分局長舊宿舍文資保護修復，明年1月完工。圖：曾增勳攝

楊梅分局在現有辦公廳舍原址重建（不包括舊宿舍群），市府新工處表示，楊梅分局原址重建計畫總工程經費7億5600萬元，基地面積1727坪，計畫興建地下1層、地上5層辦公廳舍，總樓地板面積約2600坪，目前進行設計作業，預計2028年上半年動工、2030年7月完工。

楊梅分局表示，該分局為配合新辦公廳舍原址重建動工，展開異地辦公搬遷作業，分局臨時辦公廳舍及楊梅派出所，將暫時遷至楊梅農會綜合大樓4、5樓（楊梅區大模街10號）、楊梅派出所臨時辦公廳舍（楊梅區大模街31號），自本(8)月起進行臨時辦公廳舍裝潢，2處裝潢工程約4700萬元，預計今年11月完工驗收，楊梅分局及楊梅派出所將在今年12月底前喬遷啟用，提供在地民眾治安及報案相關服務。

本文章來自《桃園電子報》。原文：66年楊梅警分局要重建了 臨時廳舍最快年底啟用

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