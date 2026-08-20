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新月沙灣美景即時看!竹北4場域設4K全景鏡頭 鄭朝方:科技守護安全

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新月沙灣提供即時影像直播，民眾可透過鏡頭觀看聽海天台及周邊海岸景致。圖／竹北市公所提供
新月沙灣提供即時影像直播，民眾可透過鏡頭觀看聽海天台及周邊海岸景致。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市公所率大新竹之先，在新月沙灣、星空網球場與匹克球場、極限公園等4處公共場域導入360度4K全景鏡頭，其中新月沙灣更提供即時直播。市長鄭朝方表示，盼透過科技降低巡檢成本、強化公共安全，未來將逐步擴大應用。

日前2026竹北海洋音樂祭在新月沙灣登場，不少民眾發現現場多了不同於傳統監視器的全景鏡頭，可360度環景觀看。竹北市公所表示，目前已完成4處場域建置，其中新月沙灣提供即時影像直播，民眾可透過鏡頭觀看聽海天台及周邊海岸景致；星空網球場、匹克球場及極限公園則主要作為安全維護使用。

鄭朝方表示，竹北是科技城市，科技不應只存在於廠房，更應落實於市民日常生活，尤其公共安全領域。透過即時影像設備，不僅可增加公共場域安全防護，也能降低人力巡檢成本。

市公所指出，此次採用的即時影像技術，與六都及太魯閣國家公園等地使用的技術相同，希望運用於運動及水域遊憩空間，增加安全防線，也是竹北在地方治理上導入科技應用的嘗試。

此次設備由在地企業信驊科技旗下子公司酷博樂與合作夥伴達標智源科技開發，採戶外工業等級規格，具防水、防塵、防風及防颱能力，除提供360度4K全景影像，也具備AR、VR等延伸應用功能，可因應戶外環境全天候運作。

鄭朝方表示，科技治理重點在於實際應用，交通相關科技應用涉及縣府權責，因此市公所先從轄管公共場域著手，率先在4處場域導入設備，未來將視需求逐步拓展至其他公共空間，讓科技融入城市治理，提升市民使用公共設施的安全性。（直播網址：https://www.youtube.com/live/w2ILCwLDqIw）

星空網球場、匹克球場及極限公園主要作為安全維護使用。圖／竹北市公所提供
星空網球場、匹克球場及極限公園主要作為安全維護使用。圖／竹北市公所提供

鄭朝方表示，竹北是科技城市，科技不應只存在於廠房，更應落實於市民日常生活。圖／竹北市公所提供
鄭朝方表示，竹北是科技城市，科技不應只存在於廠房，更應落實於市民日常生活。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市公所率大新竹之先，在新月沙灣、星空網球場與匹克球場、極限公園等4處公共場域導入360度4K全景鏡頭，其中新月沙灣更提供即時直播。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所率大新竹之先，在新月沙灣、星空網球場與匹克球場、極限公園等4處公共場域導入360度4K全景鏡頭，其中新月沙灣更提供即時直播。圖／竹北市公所提供

新月沙灣提供即時影像直播，民眾可透過鏡頭觀看聽海天台及周邊海岸景致。圖／竹北市公所提供
新月沙灣提供即時影像直播，民眾可透過鏡頭觀看聽海天台及周邊海岸景致。圖／竹北市公所提供

竹北 鄭朝方

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