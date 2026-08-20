桃園敬老愛心卡200點開放農會購物 市府參考「蝦皮」推店到店消費

桃園市長張善政宣布敬老愛心卡明年開放每月200點折抵農會消費，因辦法細節未公布，引發外界諸多揣測，民代也關切；農業局長陳冠義表示，全市有88個農會據點可採購民生物資，針對生鮮蔬果通路不足，正規畫線上訂購、線下取貨機制。

桃園敬老愛心卡每月800點，1點折抵1元，原本只能用於達成大眾運輸工具及折抵運動場館門票，市府日前決定擴大使用範圍，開放農會購物最受矚目，但具體能買哪些產品及使用方式至今未公布；農業局今赴議會工作報告，陳冠義表示硬體設備已在建制，相關套裝產品與代刷防弊機制也同步進行，盼未來能創一年15億元商機，但民代仍有疑問。

議員黃家齊表示，部分長者反映每月200點不夠用，市府福利給得不夠乾脆；議員張桂綿也接獲民眾反映農會商品價格比超商高；議員許家睿則發現農會產銷據點多半只賣米、麵、食用油及調味料等長期保存物資，供應生鮮蔬果的據點僅6處，恐難滿足民眾需求。

議員黃婉如稱敬老愛心卡照顧對象包括身心障礙弱勢，要他們退輪椅或親赴農會消費恐怕不易；議員王珮毓稱部分長者有骨質酥鬆，不宜長距離行走移動，盼農會能有產銷行動車開進社區關懷據點，方便長輩就近採買；議員謝美英指米、麵及蔬果有一定重量，但長者難長時間提重物，更枉論行動不便的輪椅族，市府應設法減輕其負擔，研議「現場採購、宅配到府」方案。

陳冠義表示，雖然農會銷售據點生鮮蔬果鋪貨還不普及，但已研擬「線上採購、線下取貨」方案，民眾只要網路訂購，再到農會據點刷敬老愛心卡即可取貨，有點類似「蝦皮店到店」概念。另外，部分地區距離產銷據點遠，將協調農會將產銷車開進社區。

農業局表示，代刷部分，目前研議持卡人親友可持敬老愛心卡及身分證或健保卡辦理代刷，確認卡片及證件資料相符後即可使用，相關操作細節將於系統上線前確認。而敬老愛心卡尚有點數可用於搭乘大眾運輸工具，可於農會消費後使用，會再研議其他更便民的辦法。