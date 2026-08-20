苗縣優質大閘蟹將上市 68項藥檢結果9月底出爐

時序即將入秋，苗栗縣養殖的優質大閘蟹也將上市，為守護消費者食用安全，縣府農業處派員陸續採樣，並送交相關單位檢驗；縣府今天表示，大閘蟹上市前皆須通過68項藥物殘留及戴奧辛檢測，每隻合格大閘蟹設置「防偽扣環」，要讓大家品嘗美味又能吃得安心。

苗栗縣自然環境得天獨厚，縣府多年來輔導蟹農導入專業養殖技術，今年持續推行「綠色生態養殖」與「疏養管理」模式，共輔導29家優質大閘蟹養殖戶，養殖面積約 21.13公頃，放養量高達41萬5000隻。

縣府農業處表示，近兩年苗栗優質大閘蟹價格平穩，今年除了有新增養殖戶外，也有人增加投資擴養，放養數量較去年增加約5萬隻；有關68項動物用藥進行檢測，29家養殖戶的大閘蟹全數送檢；戴奧辛檢測雖採隨機但也採樣20家送驗，預估9月底上市前，相關檢測結果能出爐。

縣府強調，68項動物用藥檢驗結果須符合我國相關食品衛生標準，確認合格後，才能取得苗栗縣政府核發的「防偽扣環」，消費者只要掃描扣環上的QR Code即可查詢每隻蟹的生產履歷及檢驗資料，讓產地、來源與檢驗資訊更透明。