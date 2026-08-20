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桃市圖「桃里有書聲」下半年11場活動 串起文學、風土與生活

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
「桃里有書聲」下半季開跑，11場閱讀活動串起文學、飲食與文化體驗。圖／桃園市立圖書館提供
「桃里有書聲」下半季開跑，11場閱讀活動串起文學、飲食與文化體驗。圖／桃園市立圖書館提供

桃園市立圖書館「2026桃園閱讀開箱-桃里有書聲」下半季活動將於9月5日起登場，至12月5日止推出11場閱讀活動，從離島職人、海洋文學、旅行飲食，到木作、豆腐、台灣風土釀酒及數位閱讀，邀請作家與創作者帶領讀者從一本書出發，走進土地、文化與生活現場。

延續上半季對「桃里」土地與地方故事的關注，下半季閱讀視野更加開闊，規劃6場新書分享、2場特別企畫、2場數位閱讀及1場講座，讓閱讀不只停留在書頁，也透過手作、飲食與文化體驗，讓讀者用不同感官認識台灣。

「桃里有書聲」9月5日首先由楊婷雅《小島職人》揭開序幕，走進離島職人的生命故事，看見一輩子專注做好一件事的匠人精神；9月12日廖鴻基《魚女孩》以海洋作為記憶載體，書寫人與大海之間深刻而難以割捨的情感；9月19日王琦玉《雪雨金澤：聽說愛情就像迴轉壽司》，則從旅行、美食與愛情出發，在文字中感受異國文化，也品味人生滋味。

10月的閱讀旅程同樣精彩，10月17日尾巴MISA《借一場天色愛你》以數位閱讀形式分享愛情故事；10月24日《疫情釀的酒》分享會，由書粥工作室與瑯嬛書屋共同回望疫情時代的閱讀記憶與地方書寫；10月31日姜泰宇《是這些失去救了我》，則以文字陪伴讀者面對生命中的失去，在閱讀中找到療癒與重新出發的力量。

其中，兩場「開箱特別企畫」更將書本內容延伸至生活現場。11月7日「一塊木頭，一份生活：木作×豆腐文化體驗計畫」，由三和木藝帶領民眾動手創作，從木藝與豆腐飲食文化認識職人精神；11月29日「從地瓜到蒸餾酒：一場關於台灣風土的文化體驗」，由恆器製酒分享台灣風土與釀造文化，從地瓜、蒸餾到品味，透過閱讀、實作與五感體驗，重新認識土地孕育出的生活滋味。

11月21日蔡欣純《粉紅色大象》數位閱讀，帶領讀者重新理解自己、學習與自己相處；11月28日蕭宇珊《南瓜車車》繪本分享，則以故事與創作陪伴親子共讀，開啟孩子的想像力。

12月5日壓軸登場的《036037》新書分享會，則邀請旅德台灣作家陳思宏與讀者見面，分享最新長篇小說及創作歷程。

陳思宏近年以《鬼地方》、《第六十七隻穿山甲》及《社頭三姊妹》等作品受到台灣文壇與讀者關注，此次擔任「桃里有書聲」壓軸講者，將以文學回應土地、人生與創作，為下半季系列活動留下深具文學厚度的句點。

桃園市立圖書館館長施照輝表示，「桃里有書聲」希望讓閱讀成為認識土地、文化與生活的入口。這次下半季特別將文學與手作、飲食、文化體驗及數位閱讀串聯，邀請市民不只是「讀一本書」，更能走出書本、走進生活，從閱讀看見更大的世界。

桃市圖也準備多項閱讀好禮，每場活動限量贈送「桃聲步履．紀念襪」，現場互動還有機會獲得作家親簽新書及限定「書聲紀念書籤（附作家親筆回信）」；全季活動結束後，還將加碼抽出電子書閱讀器。

「桃里有書聲」11場活動陸續登場，邀請市民從9月開始，以一本書、一段故事、一場體驗，重新打開閱讀與生活的連結。活動詳情可至桃園市立圖書館官方網站https://www.typl.gov.tw或臉書粉絲專頁查詢，或電洽（03）271-5915分機304林先生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在灰燼之中，看見微光—《外婆燒著的時候，我》新書分享會。圖／桃園市立圖書館提供
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