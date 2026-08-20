竹市「好孕專車」福利全面升級 調整至預產期後6個月、跨足苗栗

新竹市政府落實「0-6歲市府養」政策再出新招，市長高虹安宣布，自今年9月1日起全面升級「好孕專車」福利，不僅將使用期限大幅放寬至預產期後6個月，更打破地域限制，搭乘範圍首度擴及苗栗縣，只要起訖端有一端在新竹市轄內即可適用。此外，市府更祭出全國首創的體貼運將方案，補助合作計程車每趟次車資3%的電子支付手續費，透過雙向福利優化，打造全台最貼心的母嬰與乘車環境。

高虹安市表示，為給孕媽咪最實質的產期應援，市府自9月1日起將乘車期限從預產期後3個月調整為預產期後6個月，更考量跨縣市醫療與照護需求，將服務範圍跨足至苗栗縣，使新竹市的好孕專車跨足竹竹苗3縣市共同生活圈，讓媽媽們在懷孕及育兒初期能更從容、便利地跨區往返產檢、產後照護機構及健兒門診。

高虹安指出，好孕專車結合新竹通APP啟動「好孕卡」數位化線上申辦，已大幅簡化行政程序。考量司機端因數位交易產生的實際負擔，市府在新制中特別補助合作計程車每趟次車資的電子支付手續費，不僅保障司機收入，更能提升司機加入好孕車隊與配合政策的意願，營造共好的友善乘車環境。期盼透過政策雙面向升級，讓新竹市成為兼具基層關懷與滿滿幸福感的宜生養城市。

高虹安補充，市府未來將持續透過滾動檢討政策內容，完善孕產婦照顧措施。符合資格的孕婦可透過新竹通APP申請數位好孕卡，每次懷孕可申請一次6000元車資補助。

她說，凡持有紙本乘車券的孕產婦，如欲改用新竹通APP「好孕卡」電子乘車票券，請先將未使用的紙本乘車券繳回戶籍所在地區公所，即可換發等值電子票券。紙本乘車券與電子乘車票券不得重複請領，請依需求擇一使用，以享有更便利的數位乘車服務。