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東門扶輪社善捐新竹內天后宮AED 施淑婷力挺：讓善的循環深植下一代

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
為提升在地公共場所緊急救護量能，新竹東門扶輪社今熱心捐贈新竹內天后宮「自動體外心臟電擊去顫器」（AED）一台。圖／施淑婷提供
為提升在地公共場所緊急救護量能，新竹東門扶輪社今熱心捐贈新竹內天后宮「自動體外心臟電擊去顫器」（AED）一台。圖／施淑婷提供

為提升在地公共場所緊急救護量能，新竹東門扶輪社今熱心捐贈新竹內天后宮「自動體外心臟電擊去顫器」（AED）一台。捐贈儀式由新竹東門扶輪社社長陳珍仁代表捐贈，新竹內天后宮董事長林振森代表受贈，期望透過設備進駐，為前來參香祈福的廣大信眾與周邊鄰里打造更即時、安全的生命防護網。

新竹內天后宮董事長林振森表示，內天后宮長年為地方重要的信仰中心，平日香火鼎盛、參香信眾絡繹不絕。這次獲贈AED設備，希望能在突發心因性急救事故的「黃金搶救時間」內發揮關鍵效能，大幅提升到院前的急救成功率。他代表廟方表達由衷謝意，並指出未來將積極配合推動急救應變教育與操作訓練，透過公私協力攜手合作，共同為廣大信眾與在地鄉親築起堅實的生命安全防護網。

新竹東門扶輪社社長陳珍仁表示，扶輪社長期致力於各項社會公益與社區服務，盼藉由本次捐贈拋磚引玉，喚起更多大眾對公共急救設施的重視，讓善的循環持續擴大。

前新竹市民政處處長、現任民眾黨西區市議員參選人施淑婷表示，非常樂見民間社團以具體行動回饋社會，並由衷感謝內天后宮媽祖長年庇佑地方、濟弱扶貧。她提及，過去在民政處長任內即特別與媽祖廟攜手舉辦媽祖文化祭，透過結合親子活動，將媽祖慈悲濟世的精神與優良品格教育扎根於下一代；未來若能順利當選西區市議員，也必定會延續這份初衷，持續推廣優質的在地文化與教育，深耕基層、守護下一代。

興南里里長胡銘煌指出，由衷感謝各界的溫暖支持與付出，這次 AED 的設置不僅充實了地方急救資源，也為興南里居民及來訪信眾營造出更加安全、安心的生活環境。

為提升在地公共場所緊急救護量能，新竹東門扶輪社今熱心捐贈新竹內天后宮「自動體外心臟電擊去顫器」（AED）一台。圖／施淑婷提供
為提升在地公共場所緊急救護量能，新竹東門扶輪社今熱心捐贈新竹內天后宮「自動體外心臟電擊去顫器」（AED）一台。圖／施淑婷提供

天后宮 新竹 緊急救護

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