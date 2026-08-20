金雅重劃區死巷遭占當停車場議員促解決 竹市府：研擬可行方案

新竹市金雅重劃區「金雅八街」底長期遭車輛違停、甚至有人擺放三角錐占用，民眾向警方檢舉卻獲回應「非道路、無法開單拖吊」。市議員林彥甫調查發現，該處「金雅段44地號」為市府轄管的廣場用地，因現場鋪設水泥酷似道路，導致公有地淪為免費停車場。市府工務處對此表示，將研擬符合實際需求的可行方案，避免衍生長期占用或影響通行問題。

新竹市府工務處表示，依照「金雅自辦農村社區土地重劃」計畫，金雅段44地號已開闢為廣場用地，提供社區居民臨時停車使用需求，後續市府將研擬符合實際使用需求的可行方案，避免衍生車輛長期占用或影響通行等情形。

林彥甫說，他接獲陳情，位於金雅重劃區的「金雅八街」底長期被車輛違停影響行車動線，甚至還有人擺放三角錐當起路霸。民眾反映給警方，卻得到該處非道路，是市府轄管的「特定目的事業用地」回復，因此警方無法開單或拖吊。

林彥甫說，經他向財政處、地政處和工務處了解，這塊「金雅段44地號」是當初重劃會回饋給市府的用地，在原訂計畫書內的用途是作為廣場使用，而金雅八街是條死巷。但現況和計畫不符，雖然有一側是廣場，但另一側被鋪上水泥，就像道路一樣，還可通往公道五路，也讓民眾直覺認為是道路。

林彥甫指出，他已要求轄管的市府工務處必須盡快提出規畫方案，看是要鋪柏油做道路使用讓警方得以執法，或是回歸原訂的廣場使用，開闢成綠地也行，市府應妥善管理市有財產，而不是被有心人佔用公有地，當作免費停車場。