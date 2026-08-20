竹北22萬人運動空間不夠用 吳旭智拋「運動廊帶」藍圖

新竹縣竹北市人口突破22萬，公共運動空間需求增加。國民黨竹北市長參選人吳旭智提出「全市運動廊帶」藍圖，主張以現有竹北國民運動中心及規畫中的西區「全民暨兒童運動中心」為雙核心，整合縣、市運動場館及校園、公園資源，打造跨世代運動生活圈。

吳旭智指出，竹北西區15個里人口已達6萬4932人，加上新建住宅持續發展，生活圈逐漸成形；全市15歲以下兒童達4萬5984人，占總人口20.8%，平均每5名市民就有1名兒童，親子運動空間需求日益增加。

他主張提前啟動西區「全民暨兒童運動中心」可行性評估，讓竹北公共運動資源從「全市一座」走向「生活圈布局」。目前已盤點數處國有土地，未來將與縣府共同評估適合場址。

吳旭智表示，過去陸續接獲運動團體及市民反映，竹北網球場、匹克球場、游泳館等運動空間不足，熱門場地需求高，假日也缺乏適合親子的室內運動空間。隨城市規模擴大，運動政策不能只停留在「多蓋一座館」，而應重新檢視整體資源布局。

依規畫，未來將以竹北國民運動中心及全民暨兒童運動中心為雙核心，串聯縣、市體育場館、學校開放運動場域、公園綠地及社區運動空間，建構「全市運動廊帶」，並透過資訊平台整合，方便民眾查詢、預約及使用周邊運動資源。

全民暨兒童運動中心則參考台中經驗，朝「全民、兒童、親子、銀髮」4大面向規畫，評估設置兒童體適能、感統、攀爬及親子共動空間，另納入網球、匹克球、多功能球場、體適能及韻律教室，並規畫銀髮肌力、防跌訓練與健康促進空間。

吳旭智也說，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩曾提出打造「特色室內兒童樂園」，未來可透過縣市合作整合兒童運動及遊憩需求，盼讓孩子、家長及長輩都能在同一生活圈找到適合的活動空間，打造竹北「科技運動城」。