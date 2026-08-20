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戶所爆資安風險！54台電腦停止安全更新 竹縣府盤點汰換

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣審計室查核發現，峨眉、北埔、寶山、尖石及五峰5所戶政事務所，共54台電腦使用已終止安全性更新的作業系統。記者黃羿馨／攝影
新竹縣審計室查核發現，峨眉、北埔、寶山、尖石及五峰5所戶政事務所，共54台電腦使用已終止安全性更新的作業系統。記者黃羿馨／攝影

新竹縣部分戶政事務所資訊設備老舊，恐成資安破口。新竹縣審計室查核發現，峨眉、北埔、寶山、尖石及五峰5所戶政事務所，共54台電腦使用已終止安全性更新的作業系統，另有未落實資安稽核、帳號控管等問題。縣府表示，將盤點設備並排定汰換或升級期程。

新竹縣審計室指出，為維護戶役政資訊系統安全，各戶政事務所依資通安全維護計畫，辦理資通安全防護、系統權限管理及資訊安全稽核等作業，以確保系統穩定運作及民眾個人資料安全，但查核竹縣5所戶政事務所後，發現部分資安管理仍有改善空間。

審計室調查，5所戶政事務所因末端工作站及行政電腦老舊，仍使用已終止安全性更新的作業系統，其中峨眉鄉戶政事務所10台、北埔鄉8台、寶山鄉13台、尖石鄉13台及五峰鄉10台，合計54台。

審計室指出，依各戶政事務所資通安全維護計畫，電腦應配合更新作業系統、應用程式漏洞修補程式及防毒病毒碼等，若持續使用已終止安全性更新的作業系統，恐增加系統漏洞遭利用、惡意程式入侵及資料外洩風險，因此函請縣府研謀改善。

新竹縣民政處回應，將盤點仍使用Windows 10作業系統的資訊設備，依設備使用年限、業務需求及資安風險，排定汰換或升級期程，以降低資安風險。

審計室另發現，部分戶政事務所未依規定落實資訊系統安全維護管理。北埔鄉戶政事務所去年上半年未辦理應用戶役政資訊系統安全稽核；五峰鄉戶政事務所則有人員共用系統帳號情形。

此外，尖石鄉、五峰鄉戶政事務所對請假超過6個工作日的職員，還有未辦理系統帳號停用，或停用日距職員休假結束僅1日等情形。審計室認為，相關系統存取控制及帳號權限管理未盡周妥，要求研謀改善。

民政處表示，後續將依規定周期辦理應用戶役政資訊系統安全稽核，落實使用者帳號控管及自然人憑證保管責任，並建立請假逾6個工作日人員的帳號停用檢核機制，提升戶役政資訊系統安全管理強度。

資安

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