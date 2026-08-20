強震撕裂氣管恐釀巨災！ 桃消演練聯手中油觀塘廠築起斷氣救命防線

位於桃園觀音的台灣中油觀塘廠是處重要能源設施，若遭強震引發天然氣洩漏甚至火警，恐衝擊人員安全與能源供應，桃園市消防局第三救災救護大隊觀音分隊特地前往實兵演練，模擬震度5弱事故，從廠內自救到消防進場，全面驗證中油員工自主防災與消防員的應變能力。

這場演練非同一般消防演習，而是針對重大能源設施可能面臨的複合型災害，提前把最難處理的狀況搬到現場演練。桃消三大隊觀音分隊特別配合台灣中油液化天然氣觀塘廠進行自主防災演練，設定桃園地區發生大地震，觀塘廠震度達5弱，廠內設備受損並造成天然氣供應中斷。

依演練情境，在強震發生後，觀塘廠立即觸發全廠緊急安全停俥系統（ESD-III），冷凝器法蘭面遭扯開，造成天然氣供應系統異常，每小時約400噸天然氣供應市場中斷。這類事故一旦進一步發生洩漏、起火，災害不僅限於單一設備或廠區內部，也可能對現場人員、周邊環境及能源供應造成重大影響。

事故發生後，觀塘廠依照既定應變程序展開災情速報，聯繫相關單位並進行廠內設備檢查，同時啟動自衛消防編組，由廠方人員先行進行現場警戒、初期處置及人員安全管制，再通報消防單位進場支援。

觀音分隊長林宏鋅說明，這次演練的核心，就是讓中油公司先確認「自己能不能撐住」，再驗證「消防能不能接得上」。從事故發生、緊急停俥、災情通報，到廠內自主應變及消防人員進場搶救，逐一檢驗各階段是否能在最短時間內銜接，避免重大事故發生後因資訊落差或應變失序擴大災情。

除了觀塘廠自衛消防編組，觀音分隊也將「T-CERT」台灣民間自主緊急應變隊伍納入演練。觀塘廠TCH-13是桃園市成立的第13支T-CERT隊伍，演練中依任務編組投入事故現場，協助掌握事故狀況、進行危害辨識、現場安全管制及相關救災應變工作。

對消防單位而言，能源設施火災或天然氣洩漏的處置難度，遠高於一般住宅或商業場所火警，消防人員除了必須掌握火勢及洩漏狀況，也要同步注意廠區設備、能源供應及人員安全，因此平時就必須透過實兵演練建立共同作業模式。

第三大隊大隊長吳家豪表示，台灣中油液化天然氣觀塘廠屬重要能源設施，一旦遭遇大規模地震或天然氣洩漏事故，除了可能威脅廠區設備及人員安全，也會影響能源供應及社會運作，因此平時就應透過演練建立完善應變機制。

吳家豪指出，未來將持續透過自衛消防編組與T-CERT實兵演練，強化重大災害整體應變韌性，確保事故發生時各單位能迅速掌握狀況、有效分工，守護市民生命財產安全及重要能源設施正常運作。

台灣中油觀塘廠是重要能源設施，桃園市消防局第三救災救護大隊觀音分隊特地模擬震度5弱事故，從廠內自救到消防進場，全面驗證中油員工自主防災與消防員的應變能力。圖／桃市消防局提供

台灣中油觀塘廠是重要能源設施，桃園市消防局第三救災救護大隊觀音分隊特地模擬震度5弱事故，從廠內自救到消防進場，全面驗證中油員工自主防災與消防員的應變能力。圖／桃市消防局提供

桃園市消防局第三救災救護大隊觀音分隊前往轄內重要能源設施-台灣中油觀塘廠進行實兵演練，模擬震度5弱事故，從廠內自救到消防進場，全面驗證中油員工自主防災與消防員的應變能力。圖／桃市消防局提供