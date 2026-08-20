清潔隊量能 桃市府：需外援

桃園市環境保護局企業工會昨到市府前抗議，要求增補清潔隊人力，且市長張善政曾允諾清潔隊盡量避免外包，藍綠民代也在議會關切。副市長蘇俊賓回應，桃園近年補充清潔人力是六都最多，引進外部人力支援也有其必要性；環管處表示正持續與工會協調。

桃園清潔隊員目前有桃園市政府企業工會、桃園市環保局企業工會及桃園市環管處企業工會三個工會。其中，桃園市環保局企業工會昨到市府前拉布條表達訴求，表示桃園人口與清潔隊員比仍高於雙北與基隆，並指環管處逕以大埔轉運站撤場為由，規畫八月試辦外包替代清潔隊執行垃圾轉運。

環局企業工會認為，補足人力才是正本清源作法，否則工會不排除日後將直接在公開場合找市長陳情。民進黨議員黃家齊、陳雅倫和國民黨議員徐其萬昨在議會勞動局工作報告質詢指此事屬勞資糾紛，勞動局應介入。

蘇俊賓在議會答詢，桃園市人均服務量、人均清運量不見得比外縣市差。全市清潔路線多、服務時間長，如果清潔量能不足，也會帶給民眾不便，靠外界補足是有必要的；環管處正在跟工會溝通，自己也會盡量協調。

環管處說明，環管處尊重各工會訴求，除依法開勞資會議，也陸續提高清潔獎金、駕駛安全獎金、夜點費及增加健檢項目等。清潔人力部分，桃園三年多來增額二七六人，目前員額二九七○人，高出標準約百分之六，因桃園清運路線及服務需求持續增加，部分輔助性業務有引進外援必要。

環管處指出，清溝、登革熱消毒及特定場站垃圾轉運等工作，過去即有委外支援。至於龜山區夜間垃圾轉運自二○二四年起與工會及區隊溝通，去年第三季達成委外協助共識，希望避免隊員超時及高強度勤務，由於今年七月環保局企業工會改表反對，環管處已研擬多項因應方案持續協商。