新響藝術季竹北遠百快閃 劉爾金父子說相聲、縣府請吃冰

新竹縣「新響藝術季」今天前進遠百竹北店快閃造勢，縣府免費請民眾吃冰棒，藝人劉爾金與兒子劉旭康、相聲演員林三寶現場說相聲、數來寶，為9月5日「臺北相聲大會@新竹」暖身，父子互虧逗得現場笑聲不斷。

新竹縣政府文化局今天在遠東百貨竹北店客家古厝舉辦「新響藝術季快閃活動」，以冰品搭配相聲演出，呼應「請客上座」、「笑暑解熱」概念。林三寶、劉旭康先以數來寶炒熱氣氛，劉爾金隨後與兒子搭檔演出「繞口令」精華片段，吸引不少逛街民眾駐足圍觀。

新竹縣文化局長朱淑敏表示，2026新竹縣新響藝術季規畫「新響選」、「HCAF會客室」、「親子小戲節」、「新響LAB」及「新響之夜」5大系列，串聯劇場、親子體驗、科技藝術、夜間聚場及特色市集，至10月31日前將帶來超過40場活動。

其中，台北曲藝團「相聲大會」是今年藝術季唯一入選的說唱藝術節目，演出內容融入AI科技、婚戀及家庭世代差異等時下議題，以相聲幽默方式呈現生活觀察。

台北曲藝團團長葉怡均表示，團隊過去多次到新竹參與藝術季及高中、大學演出，新竹也是團隊唯一在外縣市開設說唱藝術常態專班的地方，今年10、11月也將受邀參與「2026台積戲苑」，持續向高中學生推廣傳統藝術。

相聲師承吳兆南的劉爾金，今年則與兒子劉旭康同台演出。他說，父子合作時，生活中的觀念差異、說話方式甚至彼此吐槽，都能直接成為相聲「包袱」，不僅是創新挑戰，也是另一種親子關係的傳承。

「臺北相聲大會@新竹」將於9月5日下午2時30分在新竹縣政府文化局演藝廳登場，節目包括「神咒大師404」、「龍鳳特誤TWO」、「男大不婚」、「繞口令」及「誰與爭瘋」等。

文化局表示，新竹場響應文化部青年席次政策，推出限量5折自由座票券，另有「竹縣友藝思」85折購票優惠及填問卷送扭蛋活動，邀請民眾走進劇場欣賞傳統說唱藝術。

「臺北相聲大會@新竹」將於9月5日下午2時30分在新竹縣政府文化局演藝廳登場。圖／主辦單位提供

新竹縣「新響藝術季」今天前進遠百竹北店快閃造勢，縣府免費請民眾吃冰棒，藝人劉爾金與兒子劉旭康、相聲演員林三寶現場說相聲、數來寶。圖／主辦單位提供

新竹縣「新響藝術季」今天前進遠百竹北店快閃造勢，縣府免費請民眾吃冰棒。圖／主辦單位提供

藝人劉爾金與兒子劉旭康、相聲演員林三寶現場說相聲、數來寶。圖／主辦單位提供