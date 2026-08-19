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七夕合體！民進黨竹市參選人莊競程偕妻掃街：想吃什麼都埋單

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
民進黨新竹市長參選人莊競程今與妻子方心慧前往竹蓮市場掃街拜票。圖／莊競程提供
民進黨新竹市長參選人莊競程今與妻子方心慧前往竹蓮市場掃街拜票。圖／莊競程提供

民進黨新竹市長參選人莊競程今與妻子方心慧前往竹蓮市場掃街拜票。適逢七夕情人節、市長選戰也即將邁入倒數100天，莊競程說，今邀請生命中最重要的「重量級助選員」妻子合體掃市場，也當場送上愛心巧克力，更笑著承諾「今天妻子想吃什麼都埋單」，夫妻互動展現輕鬆溫馨的一面。

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談及家庭與選戰，莊競程感性表示，自從投入選戰以來，妻子一肩扛起許多照顧家庭與兒子的責任，讓他能夠全力投入選戰。身為專業心理諮商師的妻子，工作上同樣是在陪伴人、傾聽問題、一起尋找解決方法；而自己當初決定踏入政壇，也少不了妻子一路以來的鼓勵與支持。

莊競程表示，選戰即將進入最後100天，不只是參選人的挑戰，也是全家人共同面對的一段旅程。一路走來，妻子始終是自己最重要的支持力量，「不管是在家庭還是工作上，她都是我最重要的隊友。」未來100天，他會繼續一步一腳印走遍新竹，也希望爭取更多市民的認同與支持。

方心慧表示，接下來100天會全力支持莊競程，也會每天為他禱告。身為一位母親，她最關心的就是孩子的教育與成長環境，因此也特別關注莊競程提出的教育政策，包括改善孩子上下學通勤、回應增班需求，以及保障教師權益、透過「四支箭」獎勵與留住優秀教師等，「這些都不是為了選舉臨時想到的，而是經過長時間思考，希望真正解決家長、孩子和老師每天面對的問題。」

面對妻子公開力挺，莊競程說，七夕不能只有跑行程，今天市場裡「妻子想吃什麼都買單」，晚上也打算親自下廚，更當場向幕僚喊話，希望今天能早點收工回家陪家人。最後，他也向所有民眾送上七夕祝福，祝福大家都能珍惜身邊最重要的人，在忙碌生活中，也別忘了陪伴彼此。

民進黨新竹市長參選人莊競程今與妻子方心慧前往竹蓮市場掃街拜票。圖／莊競程提供
民進黨新竹市長參選人莊競程今與妻子方心慧前往竹蓮市場掃街拜票。圖／莊競程提供

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