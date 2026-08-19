竹南鎮長拚長照政見！葉忠倫拋關懷據點延長服務 何秀綿爭設長照中心

因應超高齡社會，已宣布參選年底竹南鎮長的苗栗縣議員葉忠倫表示繼續推動在地長照與樂活環境升級，提出「關懷據點擴至5天」與「推動志工意外險」主張；對此，何秀綿則表示將爭取設置公立長照中心。

葉忠倫表示，照顧好長輩是給予雙薪家庭最大的支持，未來將協助無據點村里設立據點，並輔導現有據點從每周服務1至2天擴大天數，盼延長服務時間至5天，轉型為C級巷弄長照站，提供平價共餐與多元課程。

針對據點志工「老老照顧」與人力缺口，葉忠倫說，目前據點運作主要依賴志工無私奉獻，除了專業培訓，更應率先提供完善的「意外保險」與體恤機制，給予志工堅實後盾以吸引年輕新血投入。

針對這兩項長照政見，也表態參選竹南鎮長的竹南鎮代會主席何秀綿除了表示認同外，更將爭取設置公立長照中心。何秀綿指出，竹南尚無公立長照中心，現階段地方有意爭取中港市場用地用來興建活動中心，她認為可在原地往上增建，作為公立長照中心使用，其他長照政見則還在完善中。

另外，竹南目前已有22個社區照顧關懷據點，延長服務主要是看各據點的志工服務量能是否可負荷；今年縣府已將每處據點每月餐費補助，由7000元提高至1萬元。「要做得到而不是畫大餅！」何秀綿進一步主張，竹南每月再加碼6000元，讓據點能因應物價與食材成本，為長輩準備更營養、更安全也更合口味的餐食。