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八成八復康巴士來自民間捐贈 苗栗縣府優化充分發揮愛心資源

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府共43輛復康巴士，其中38輛是民間捐贈，縣府持續優化，讓民間愛心力量充分利用發揮。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府共43輛復康巴士，其中38輛是民間捐贈，縣府持續優化，讓民間愛心力量充分利用發揮。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府共43輛復康巴士，其中38輛是民間捐贈，縣府長期照護處最近升級預約及派車系統，明年擬增編800萬元，加聘10名司機補實，鎖定需求最高的就醫服務，新增周末及夜間接送等，讓民間愛心力量充分利用發揮。

苗栗縣政府復康巴士服務去年4萬7000多趟次，其中就醫占94%，目前有43輛，38輛民間捐贈，占了逾八成八，長照處評估需求及趨勢，持續升級及優化，充分發揮民間力量，建置復康巴士預約及派車系統，最近完成試營運上路。

長照處指出，新系統功能包括多元預約，可透過網路、line官方帳號預約，保留電話預約方式；智能客服小幫手，針對操作使用上的問題，及時提供諮詢；此外，乘車前15分鐘，可於訂單查詢車輛置，並結合GPS定位系統，即時監控，掌握派車進度與司機行車狀況。

明年還會進一步擴充運能服務，43輛復康巴士，僅有33邵司機，明年復康巴士交通服務預算，擬增聘10名司機，補實駕駛人力，此外，新增周末及夜間就醫接送服務，解決身心障礙者和高齡長者在於上班時間，就醫、復健的交通需求，及放寬社會參與條件，友善身障者多元生活需求。

長照處並針對目前僅20%的共乘率，盤點整合苗栗市大千、衛生福利部苗粟、頭份市為恭紀、苑裡李綜合醫院，搭乘復康巴士的就醫門診時段、路線，透過智慧排程，提升共乘回載率。

長照處指出，復康巴士不僅是交通工具，更是提供高齡者及身心障礙者便利就醫、復健及社會參與的重要資源，且大多數來自民間愛心捐贈，優化有效運用，提供鄉親更便捷、安全的復康接送服務。

苗栗 復康巴士 巴士

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