桃捷棕線機電標今簽約 張善政：預計2032年完工通車

桃園捷運棕線綜合規畫今年1月過關，機電標流標4次，近日終於以297.6億元標出，市府今與得標廠商新加坡科技電子有限公司、韓國現代樂鐵股份有限公司簽約。市長張善政表示，棕線預計2032年完工通車，屆時桃園到新北最快只要18分鐘。

捷運工程局指出，「桃園捷運棕線BRM01標機電系統統包工程」範圍除了15列列車、全線軌道及主變電站土建工程，還包括供電、號誌、通訊、自動收費、月台門及監控等機電系統。

棕線的機電工程還具備四大特色，不僅與綠線共享北機廠及綠線延伸中立駐車資源，節省土地徵收與機廠建置成本，跨線供電與備援設計也提升整體路網營運韌性。此外，列車導入最高等級的無人駕駛，提供安全、智慧的運輸服務，更有智慧異物偵測系統，能即時辨識障礙物及通報行控中心，提升行車安全。

張善政表示，棕線工程能夠順利推動並不容易，面對全球原物料價格波動、供應鏈調整及市場環境變化等挑戰，市府與專案管理單位持續檢討工程內容、優化招標策略才順利完成決標。為使整體建設順利，市府先期工程也已經在進行。

張善政說，棕線預計於2032年完工通車，未來將銜接台鐵桃園站、桃捷綠線桃園站、北捷新莊線迴龍站和新北捷土城樹林線LG21站，桃園往返新北最快約18分鐘，強化北北桃共同生活圈。

此外，今日也同步啟動「桃園捷運棕線BRM01標機電系統統包工程機關採購廉政平臺」。張善政強調重大公共建設除了追求效率，更要兼顧公開透明與廉潔治理，將透過跨機關合作、公私部門交流及資訊公開，確保工程在公開透明、公平公正的環境下推動。